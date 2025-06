ETV Bharat / state

कैलादेवी अभ्यारण्य में फिर गूंजी किलकारी, बाघिन T-135 ने दो शावकों को दिया जन्म - KAILADEVI SANCTUARY

कैलादेवी अभ्यारण्य ( फोटो ईटीवी भारत करौली )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 12, 2025 at 7:54 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 8:24 AM IST 3 Min Read

करौली: जिले के कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. यहां बाघिन T-135 ने एक बार फिर दो शावकों को जन्म दिया है, जिससे अभ्यारण्य में टाइगर पॉपुलेशन में इज़ाफा हुआ है और वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. रणथंभौर बाघ परियोजना द्वितीय करौली के उप वन संरक्षक पीयूष शर्मा ने ईटीवी भारत से शावकों के जन्म की पुष्टि की है. उन्होंने बताया की कैलादेवी अभ्यारण्य के नैनिया की रेंज मे बाघिन-T-135 का जून-जुलाई साल 2022 से लगातार मूवमेंट दर्ज किया जा रहा है. उन्होंने बताया की नवीनतम फील्ड निगरानी एवं ट्रैकिंग के अनुसार 16 मई 2025 को T- 135 बाघिन का एक नया शावक ट्रैप कैमरा में कैद हुआ. वहीं 29 मई 2025 को फिर एक और शावक नैनिया की रेंज के क्षेत्र में कैमरे में कैद हुआ है. इन गतिविधियों से स्पष्ट है की T- 135 बाघिन ने एक बार फिर दो शावकों को जन्म दिया है. दोनो शावक पूर्ण रूप से विचरण करते स्वस्थ नजर आए है.शावकों के विचरण क्षेत्र मे अतिरिक्त ट्रैप कैमरे लगाएं गये है. साथ ही वन विभाग के स्टाफ की तैनाती की गई है. जिनके द्वारा शावकों की निगरानी रखी जा रही है. साथ ही स्टाफ द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र की सघन गश्त की जा रही है.उप वन संरक्षक पीयूष शर्मा ने बताया की इससे पहले बाघिन T-135 ने नैनियाकी रेंज में ही सितंबर साल 2023 मे दो शावकों को जन्म दिया था. बाघिन-T-135 के पूर्व के नर शावक T-2503 का नियमित रूप से नैनियाकी रेंज मे मूवमेंट है. जबकी मादा शावक T-2502 का रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रथम तालेरा रेंज में मूवमेंट है. इसे भी पढ़ें: रणथंभौर से फिर आई खुशखबरी: बाघिन टी 111 शक्ति के साथ दिखे दो शावक

बाघिन T-135 ने दो शावकों को दिया जन्म (फोटो ईटीवी भारत करौली) कैलादेवी अभ्यारण्य मे बढ़ा टाइगर्स का कुनबा : रेंज नैनियाकी, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व-द्वितीय यानी कैलादेवी अभ्यारण्य करौली का एक महत्त्वपूर्ण वन्य क्षेत्र है. यहां बाघों का लगातार विचरण देखा जा रहां है. चौथी बार किसी बाघिन ने यहां शावकों को जन्म दिया है. T-135 के दो शावकों के जन्म के बाद अब कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य मे एक वर्ष में टाइगर्स की संख्या पांच से बढकर दस हो गई है. अगर दूसरे हिसाब से देखे तो रणथंभौर अभ्यारण्य मे बीते दिनो हुए घटनाक्रम के बाद T-84 एरोहेड बाघिन के आदमखोर नर शावक को मंगलवार तड़के रात कैलादेवी अभ्यारण्य मे एंक्लोजर मे शिफ्ट किया गया है. उस हिसाब से टाइगर्स की संख्या कुल 11 हो गई है. जो वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. T- 80 बाघ का लगातार बना मूवमेंट : दरअसल कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में नर बाघ T-80 का भी नियमित मूवमेंट दर्ज किया गया है. इन नये शावकों की पितृत्व संभावित रूप से T-80 से जोड़ा जा रहा है. यह कैलादेवी अभ्यारण्य के रेंज नैनियाकी में बाघों के सफल प्रजनन का प्रमाण है और वन्यजीव संरक्षण की दृ‌ष्टि से अत्यंत उत्साहजनक है. वन विभाग की टीम द्वारा निरंतर निगरानी एवं संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं, ताकि इस संवेदनशील वन्य जीव क्षेत्र में शावकों की सुरक्षा, वृद्धि एवं वन्य जैव विविधता को सुनिश्चित किया जा सके

