अमरजीत कांड परसेप्शन की बात है, गुटबाजी को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए : जरिता लैतफलांग
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सगंठन का काम जोरों पर चल रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 15, 2025 at 3:04 PM IST
कोरबा: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन की सह प्रभारी सचिन पायलट के बाद उनकी डिप्टी, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव जरिता लैतफलांग ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. कांग्रेस के गुटबाजी, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से माइक छीनने वाला कांड हो या फिर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा. सभी मुद्दों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया.
सवाल : संगठन का काम छत्तीसगढ़ में कैसा चल रहा है? हम देखते हैं कि रायपुर में जब बैठक होती है तो संगठन दो धड़ों में बंट जाता है, गुटबाजी क्यों समाप्त नहीं हो पा रही है?
जवाब : देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और अगर परिवार में लोग बहुत सारे हों, तो कभी न कभी इधर-उधर की बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सभी को मिटाया नहीं जा सकता. सभी एक परिवार के लोग हैं, जो भी है, आपस की बात है. हम उसे सुलझा लेंगे और मुझे लगता नहीं की गुटबाजी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए. आपने संगठन की बात की तो, संगठन जोरों शोरों से पूरे प्रदेश में सशक्त हो रहा है. कुछ दिन पहले ही हमारे जिला अध्यक्ष बदले अभी कुछ दिन बाद ब्लॉक अध्यक्ष भी बदले जाएंगे. फिर बाकी जो हमारे जिला अध्यक्ष बचे हैं. उनकी भी लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी. हम ग्रामीण स्तर पर, बूथ लेवल तक जा रहे हैं. फिर चाहे वह हमारे मंडल के हों, बूथ लेवल की बात हो. हम कांग्रेस पार्टी को सशक्त कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है. हम उसे लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आज भी हर एक गांव में कांग्रेस की विचारधारा जीवित है. हमें आशा है कि आने वाले जो 3 साल के बाद चुनाव होंगे. उसमें कांग्रेस फिर से लौट कर आएगी.
सवाल : हाल ही में एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों का हुआ बड़ा मंच सजा हुआ था, उस मंच पर आपके पूर्व मंत्री अमरजीत भगत बोल रहे थे. इतने में ही कोई युवा नेता आये उनसे माइक लगभग छीनते हुए, अपनी बात कहने लगे वह मामला क्या था और क्या इसकी जरूरत थी?
जवाब : ऐसी कोई बात नहीं थी देखिए आप किस तरह से देखते हैं. वह उसकी बात है, परसेप्शन की बात है. उस समय अमरजीत भगत जी बोल रहे थे तो ठीक उसी समय सचिन जी आ गए थे और नारा लगाना था. तो इसलिए हमारे सह प्रभारी ने माइक लेकर अनाउंस किया कि सचिन पायलट जी पधार चुके हैं. फिर जिंदाबाद के नारे लगने लगे.
सवाल : प्रदेश में अभी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियां, जिस तरह से कम कर रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जेल में है. आपको ऐसा लगता है क्या कि अगला टारगेट भूपेश बघेल हैं.
जवाब : यह बात कहना फिलहाल उचित नहीं रहेगा, लेकिन मैं यह बात जरूर कहूंगी कि जब-जब भाजपा सरकार डरती है तो वह सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से इंक्वारी कराती है. आजकल तो उनके सर्वप्रिय हैं चुनाव आयोग. उनको भी आगे करके रखा है. अभी पता नहीं बिहार में क्या गुल खिलाएंगे. अब जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि अब चलो मणिपुर की तरफ ध्यान भटकाते हैं. अभी 2 साल बाद उनकी आंखें खुली है और अभी वह मणिपुर गए हैं. जो ढाई तीन साल से जल रहा है. भाजपा सरकार अपने नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष के जो नेता हैं. उन पर निशाना साध रही है और हम न्याय के पद पर चलकर लड़ाई लड़ेंगे, हमें आशा है, हमें यकीन है कि हम इस लड़ाई में विजयी होंगे.
सवाल : आप लोगों का वोट चोरी का जो अभियान चल रहा है, उस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान आया है कि कवर्धा में जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने लोगों को जोड़ा. उस बयान के बारे में आप क्या कहेंगी?
जवाब : देखिए, यहां के जो मंत्री हैं, एक जो मुख्यमंत्री वह खुद आधा टाइम भ्रमित रहते हैं. उनको पता नहीं चलता वह सुशासन कर रहे हैं कि कुशासन कर रहे हैं. सुशासन बोलते हैं लेकिन पूरी सरकार ही सांय सांय चल रही हैं, तो पता नहीं क्या होगा? उनके जितने भी मंत्रिमंडल हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ सोचते हैं. सोचते कुछ हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं. उनकी यह हालत है, तो उनकी बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.
सवाल : जिस तरह से अभी प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है और पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसमें मूल अंतर आप क्या समझती हैं. जल जंगल जमीन की बात हो या हसदेव अरण्य का मुद्दा ?
जवाब : सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है, जो एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी हो महिला हो, हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी. उनके हक की लड़ाई हम लड़ते हुए आए हैं और लड़ते रहेंगे. आज जो हालात है इस प्रदेश की, बहुत दुख की बात है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है पर आदिवासियों के नाम पर वह एक कलंक की तरह है. आदिवासियों के हक की लड़ाई, वो लड़ते नहीं हैं. आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं हैं. तो दुख की बात है कि वो खुद को आदिवासी बोलते हैं.
सवाल : आप खुद नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और छत्तीसगढ़ की आपको जिम्मेदारी दी गई है, लगातार आपकी पार्टी नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों को लेकर भाजपा पर आरोप लगाती रही है. आपसे हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में वहां क्या हालात हैं?
जवाब : देखिए मैं मेघालय से आती हूं, उत्तर पूर्वी भारत से आती हूं. मणिपुर उत्तर पूर्वी भारत से आता हूं, उत्तर पूर्वी भारत का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं और आप सभी को पता है कि मणिपुर पिछले दो ढाई से 3 साल से जल रहा है. आप सबको पता है कि किस तरह से इस मुद्दे को आंख मूंद के भाजपा सरकार ने देखा है. दिनदहाड़े हमारे बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, चाहे वह हजारों लोग जो कैंप में निवास कर रहे हैं. जो युवा हैं, जिनको जोर जबरदस्ती हथियार उठाना पड़ रहा है.चाहे हमारे बच्चे हैं जिनको दिनदहाड़े उनकी हत्या की गई है. बहुत दुखद स्थिति है. अब इतने दिन बाद हमारे जो अपने मन की बात वो पूरे देश को सुनाते हैं. उनको लगा कि चलो मणिपुर की बात भी सुन लेते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मणिपुर वाले अपने मन की बात उनको बता पाएंगे. वहां पर भी वो जाकर बताएंगे कि उनका कोई नाता है मणिपुर के साथ.
सवाल : अंतिम सवाल आपसे लेंगे, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. किस तरह का उनका यह दौरा रहेगा. प्रमुख उद्देश्य क्या है?
जवाब : 3 दिन का दौरा है, 12 जिलों में जाएंगे. रायगढ़ से शुरुआत होगी. फिर कोरबा फिर उसके बाद कोरबा से तखतपुर फिर वहां से बेमेतरा, मुंगेली और रात को नाइट होल्ट राजनंदगांव में है. अगले दिन राजनांदगांव में कार्यक्रम है. फिर भिलाई और दुर्ग में कार्यक्रम है. पूरा कार्यक्रम वोट चोर गद्दी छोड़ के ऊपर है. वोट चोरी के ऊपर है, यह हमारा प्रमुख मुद्दा है. ग्रामीण स्तर तक जाएंगे लोगों को अवगत कराएंगे और लोगों को यह बात बताएंगे कि किस तरह से उनका हक मारा जा रहा है.