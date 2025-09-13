ETV Bharat / state

गंगोत्री धाम में धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहित और व्यापारी, प्रशासन को दी धमकी, जानें पूरा मामला

उत्तरकाशी: जिला प्रशासन के यात्रियों के सीमित संख्या की बाध्यता और समय का गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों, होटल व्यवसायियों और व्यापारियों ने विरोध कर संकेतिक धरना दिया. कहा कि यात्रा शुरू होने का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है. वहीं यात्री भी सही तरीके से दर्शन और पूजा नहीं कर पा रहे हैं. जबकि यात्री गंगोत्री धाम में रूकना चाहता है. लेकिन प्रशासन के नियमों के चलते ही वह धाम में पहुंचकर दर्शन कर वापस लौट रहा है. स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि पिछले डेढ़ माह से उन्हें मॉनसून के बाद आपदा के कारण नुकसान उठाना पड़ा. वहीं अब यात्रा शुरू होने पर उम्मीद थी कि नुकसान की कुछ भरपाई हो पाएगी. लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है.

गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित और होटल व्यवसायी और व्यापारी मंदिर परिसर में एकत्रित हुए. वहां पर उन्होंने प्रशासन के सीमित समय और संख्या का विरोध कर सांकेतिक धरना दिया. इस मौके पर गंगोत्री धाम के स्थानीय लोगों ने कहा कि यात्रा शुरू होने का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है. वहीं यात्री भी सही तरीके से दर्शन और पूजा नहीं कर पा रहा है. जबकि यात्री गंगोत्री धाम में रूकना चाहता है, लेकिन प्रशासन के नियमों के चलते ही वह धाम में पहुंचकर दर्शन कर वापस लौट रहा है. तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि प्रशासन सुबह सिर्फ 5 बजे से सुबह 9 बजे तक ही यात्रियों को गंगोत्री धाम के लिए रवाना कर रहा है. इसके बाद यात्रियों को धाम के लिए नहीं भेजा जा रहा है. ऐसे में कुछ यात्री ही गंगोत्री धाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.