ETV Bharat / state

स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की सड़कों पर गायों की समस्या का मुद्दा संसद में उठाया - COW ISSUE RAISED IN PARLIAMENT

दिल्ली सरकार ने डेयरी कॉलोनियों में सुविधाएं देने और गौ-वंश के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का एलान किया था.

सांसद स्वाति मालीवाल
सांसद स्वाति मालीवाल (ETV Bharat ( File Photo ))
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में गलियों से लेकर चौक- चौराहों, कालोनियों और बाजारों में जहां देखो वहां बेसहारा गायों का झुंड देखने को मिलता है. इससे सड़क दुर्घटन होने के साथ गंदगी की आशंका भी रहती. यही मुद्दा आज राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में उठाया.

सांसद में उठा सड़कों पर चलने वाली गायों का मुद्दा: उन्होंने कहा कि दिल्ली में जगह जगह अवैद्य डोरियां चल रही हैं, जहां दूध निकालकर गायों को सड़क पर खाना ढूँढने के लिए छोड़ दिया जाता है. सड़कों पर एक्सीडेंट में जनता और गौमाता, दोनों घायल हो रहे हैं. इन डेरियों के ख़िलाफ़ एक्शन हो और गौमाता को अच्छी सुविधाओं और सेवा वाली गौशाला में रखा जाए.

गाय से टकराकर 2500 सड़क दुर्घटनाएं: स्वाति ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर इसका एक वीडियो भी साझा किया है. स्वाति ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2023 से लेकर 2025 तक गाय से टकराकर 2500 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि इसमें इन गायों का कोई कसूर नहीं है. बल्कि डेरी में इनके स्वस्थ और पोषण संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है. लेकिन वह बीमारियां, चोटें और संक्रमण आम है. वहीं इन्हें दूध निकलने के बाद बेसहारा छोड़ दिया जाता है. स्वाति की मांग है कि इन डेरियों पर सख़्त कार्यवाही होनी चाहिए और गौमाता के लिए आधुनिक-अच्छी सुविधा और सेवा वाली गौशाला बननी चाहिए.

बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और नगर निगम ने इस समस्या के समाधान के लिए कई सख्त कदम उठाए हुए हैं. इसमें सड़कों पर आवारा गायों की मौजूदगी, दुर्घटनाओं का खतरा, और गायों के स्वास्थ्य व कल्याण से संबंधित चिंताएं शामिल हैं. 2019 की पशुगणना के अनुसार, भारत में लगभग 50 लाख आवारा गायें हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में मौजूद है.


यह भी पढ़ें:

नई दिल्ली: दिल्ली में गलियों से लेकर चौक- चौराहों, कालोनियों और बाजारों में जहां देखो वहां बेसहारा गायों का झुंड देखने को मिलता है. इससे सड़क दुर्घटन होने के साथ गंदगी की आशंका भी रहती. यही मुद्दा आज राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में उठाया.

सांसद में उठा सड़कों पर चलने वाली गायों का मुद्दा: उन्होंने कहा कि दिल्ली में जगह जगह अवैद्य डोरियां चल रही हैं, जहां दूध निकालकर गायों को सड़क पर खाना ढूँढने के लिए छोड़ दिया जाता है. सड़कों पर एक्सीडेंट में जनता और गौमाता, दोनों घायल हो रहे हैं. इन डेरियों के ख़िलाफ़ एक्शन हो और गौमाता को अच्छी सुविधाओं और सेवा वाली गौशाला में रखा जाए.

गाय से टकराकर 2500 सड़क दुर्घटनाएं: स्वाति ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर इसका एक वीडियो भी साझा किया है. स्वाति ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2023 से लेकर 2025 तक गाय से टकराकर 2500 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि इसमें इन गायों का कोई कसूर नहीं है. बल्कि डेरी में इनके स्वस्थ और पोषण संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है. लेकिन वह बीमारियां, चोटें और संक्रमण आम है. वहीं इन्हें दूध निकलने के बाद बेसहारा छोड़ दिया जाता है. स्वाति की मांग है कि इन डेरियों पर सख़्त कार्यवाही होनी चाहिए और गौमाता के लिए आधुनिक-अच्छी सुविधा और सेवा वाली गौशाला बननी चाहिए.

बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और नगर निगम ने इस समस्या के समाधान के लिए कई सख्त कदम उठाए हुए हैं. इसमें सड़कों पर आवारा गायों की मौजूदगी, दुर्घटनाओं का खतरा, और गायों के स्वास्थ्य व कल्याण से संबंधित चिंताएं शामिल हैं. 2019 की पशुगणना के अनुसार, भारत में लगभग 50 लाख आवारा गायें हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में मौजूद है.


यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

MP SWATI MALIWALMODEL GAUSHALA IN DELHIDELHI DAIRIES FACILITIESदिल्ली की सड़कों पर गायों की समस्याCOW ISSUE RAISED IN PARLIAMENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित परिवारों में उम्मीद की किरण, केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025: क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत खेलेगा इस देश से मैच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.