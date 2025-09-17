दिल्ली में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ कार्यक्रम का आयोजन; केंद्रीय मंत्री बोलीं- मातृ और शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट
मोदी की सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है- अनुप्रिया पटेल
Published : September 17, 2025 at 3:08 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सचिवालय में बुधवार को ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि जहां वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु दर (MMR) की गिरावट दर 48% रही है, वहीं भारत में यह गिरावट 86% तक पहुंच चुकी है. इसी तरह शिशु मृत्यु दर (IMR) में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. पहले 1000 बच्चों पर 39 मौतें दर्ज की जाती थीं, जो अब घटकर 27 रह गई हैं.
महिला स्वास्थ्य में बड़ा निवेश: अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने से लेकर देश के हर बच्चे को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के जरिए सुरक्षा प्रदान करना, ये सभी प्रयास इस उपलब्धि की नींव बने हैं. पटेल ने कहा कि एक स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार का आधार होती है. सशक्त परिवार ही राष्ट्र निर्माण की नींव रखता है, जिस समाज में महिला स्वास्थ्य पर निवेश होता है. वहीं पर बच्चों और राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित होता है.
75,000 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि आज से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर में चलेगा. इसके तहत 75,000 से अधिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं. इनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों की निःशुल्क जांच होगी. गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच व बच्चों के लिए टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण पर जागरूकता सत्र भी चलाए जाएंगे.
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया पीएम को सशक्त पिता: दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व शैली की सराहना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को वह एक सशक्त पिता के रूप में देखती हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाने और जीएसटी जैसे कठिन निर्णय लिए. वहीं, इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार “संवेदनशील मां” के रूप में भी देखती हैं. क्योंकि मोदी महिलाओं की समस्या और सुरक्षा पर भी बहुत संवेदनशील रहते हैं.
महिलाएं बोली योजनाओं से होगा जनकल्याण: दिल्ली सचिवालय में आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों से महिलाएं भी पहुंची. महिलाओं ने कहा कि 2 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश भर में 75000 स्वास्थ्य सिविल लगाए जाएंगे, इससे महिलाएं व अन्य लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कर पाएंगे. इससे समय पर उनका इलाज होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी.
