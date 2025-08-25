जयपुर: राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, जो होनहार छात्रों को देश-विदेश में पढ़ाई का मौका देती है, अब धीरे-धीरे सिमटती जा रही है. पहले इस योजना का मुख्य आकर्षण विदेश में पढ़ाई था, लेकिन अब इसमें अधिक अवसर देश की यूनिवर्सिटी के लिए रखे जा रहे हैं. कांग्रेस सरकार के समय यह योजना "राजीव गांधी स्कॉलरशिप" के नाम से शुरू हुई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद इसका नाम बदला गया और धीरे-धीरे इसका स्वरूप भी पूरी तरह बदलने लगा.

योजना की शुरुआत और बदलाव: शुरुआत में योजना के अंतर्गत छात्रों को विदेश भेजने पर जोर था, लेकिन 2021 के शुरुआती दो वर्षों में बहुत कम विद्यार्थी बाहर पढ़ने जा पाए. चुनावी साल में 427 छात्रों का चयन विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए हुआ, जिसके बाद सरकार बदलते ही इसमें कटौती कर दी गई. अब व्यवस्था यह है कि 500 में से 350 छात्र देश में पढ़ाई करेंगे, जबकि केवल 150 छात्रों को विदेश भेजा जाएगा. पहले यह संख्या 200 थी, जिसे अब और घटा दिया गया है.

कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओपी बैरवा (ETV Bharat Jaipur)

इस संबंध में प्रदेश में उच्च शिक्षा का कार्य देख रहे उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए देश में ही कई प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूट हैं, जहां छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य संवार सकते हैं. उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने वर्ष 2024-25 में 500 स्टूडेंट को विदेश भेजने की योजना को 2:3 में बांटते हुए 200 छात्रों को विदेश भेजने और 300 छात्रों को देश के ही प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने का प्रावधान लागू किया था. अब इस प्रावधान में बदलाव करते हुए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में 50 की और कटौती कर दी गई है. अब 150 छात्रों को विदेश भेजने और 350 छात्रों को देश के प्रतिष्ठित कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है.

स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना

2021-22 में 73 छात्रों का विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए हुआ चयन.

2022-23 में 172 छात्रों को भेजा गया विदेश.

2023-24 में 427 छात्रों का विदेशी यूनिवर्सिटी में हुआ एडमिशन.

2024-25 में 238 और देश में 102 स्टूडेंट को मिला एडमिशन.

इस वर्ष 38 स्टूडेंट को पिछले वर्ष के बकाया होने पर भेजा गया विदेश.

आवेदन प्रक्रिया और चरण: कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया इस बार तीन चरणों में होगी. पहला चरण 21 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलेगा. दूसरा चरण 21 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 तक रहेगा, जबकि तीसरा चरण 1 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा. हालांकि, दूसरे और तीसरे चरण में आवेदन केवल तभी संभव होंगे, जब पहले चरण की सीटें खाली रह जाएंगी.

कैटेगरी और चयन

ई-1 कैटेगरी में आठ लाख रुपए तक इनकम.

ई -2 कैटेगरी में 8 से 25 लाख.

ई- 3 कैटेगरी में 25 लाख से अधिक वालों को रखा.

सबसे पहले ई -1 केटेगरी को दिया जाएगा मौका.

इसके बाद ई -2 केटेगरी के होंगे एडमिशन.

ई- 1 में विदेश की पढ़ाई पर अधिकतम 50 लाख फीस और एक लाख महीना लिविंग एक्सपेंसेज देने का है प्रावधान.

ई- 1 कैटेगरी में देश की शिक्षा में फीस 50 लाख और लिविंग एक्सपेंसेज का 25 हजार महीने देने का है प्रावधान.

ई- 2 कैटेगरी को इस बार देश की शिक्षा के लिए लागू किया है.

ई- 2 कैटेगरी में विदेश में पढ़ाई पर 42.50 लाख और लिविंग का 50 हजार महीने देने का है प्रावधान.

ई- 2 में देश की शिक्षा के लिए 42.50 लाख फीस, 15 हजार महीना लिविंग का है प्रावधान.

ई- 3 कैटेगरी में विदेश शिक्षा के लिए 35 लाख देने का है प्रावधान.

कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि इस योजना में कुल सीटों में से 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं. पात्रता के लिए छात्रों को कुछ आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे. इनमें पिछले तीन वर्षों का माता-पिता और स्वयं का आईटीआर, आय का घोषणा पत्र, एआईएस और टीआईएस शामिल हैं. इसके अलावा फाइनल चयन के लिए छात्रों को अनकंडीशनल ऑफर लेटर और न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा.

