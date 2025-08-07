Essay Contest 2025

स्वामी प्रसाद मौर्य पिटाई मामला, आरोपियों के पिता ने पूर्व मंत्री के खिलाफ थाने में की शिकायत - SWAMI PRASAD MAURYA

स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला बुधवार दोपहर रायबरेली पहुंचा तो कार्यकर्ता उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे. इसी बीच उनपर हमला किया गया.

आरोपी के पिता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
आरोपी के पिता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 8:29 PM IST

रायबरेली: पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य बुधवार हुई पिटाई मामले में रोहित द्विवेदी और शिवम को गिरफ्तार किया गया था. गरुवार को रोहित और शिवम के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

रोहित के पिता अमरेश कुमार द्विवेदी ने तहरीर में कहा है कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के उकसावे पर उनके गुंडों और निजी सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं ने रोहित और शिवम की बेरहमी से पिटाई की. उनके बेटे को मौर्य की शह पर गुंडों की तरह मारा गया. इस संबंध में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत चार नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

आरोपी के पिता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. (Video Credit; ETV Bharat)
भाजपा किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता रमेश बहादुर सिंह ने स्वामी मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रायबरेली को एक शिकायती पत्र सौंपा है. शिकायतकर्ता ने पत्र में आरोप लगाया है कि 6 अगस्त को रायबरेली में एक प्रेसवार्ता के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके समाज के प्रति आपत्तिजनक बातें कही.

रमेश बहादुर सिंह ने कहा कि स्वामी मौर्य का यह बयान जातीय विद्वेष फैलाने वाला है. इससे जिले में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है. उन्होंने मांग की है कि ऐसे बयान देने वाले नेता पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और एफआईआर दर्ज की जाए. यदि ऐसे बयान पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा. पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र की प्रति में उन्होंने पूरे मामले की जांच कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

हिन्दू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला संयोजक जितेंद्र सिंह योगी सेवक ने एलान करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर थप्पड़ों से हमला करने वाले दो युवकों को 21 हजार रुपये देने की घोषणा की है. साथ ही जातिगत टिप्पणी का भी विरोध किया. स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की. प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है.

क्या है पूरा मामला: स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला बुधवार दोपहर रायबरेली के सिविल लाइन पहुंचा तो कार्यकर्ता उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे. इसी बीच भीड़ में शामिल दो युवकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने की कोशिश की. गाड़ी से उतरते ही माला पहनाकर स्वामी प्रसाद के सिर पर युवक ने थप्पड़ जड़ दिया. यह देखते ही स्वामी प्रसाद मौर्य के सुरक्षा गार्ड्स और कार्यकर्ता दो अराजक तत्वों को दबोच लिया और पिटाई शुरू कर दी. पुलिस हमलावर को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन स्वामी प्रसाद के समर्थक लात-घूसे बरसाते रहे. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं हमला करने वालों सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने शांतिभंग में सजा सुनाई. हमला करने वाले रोहित द्विवेदी और शिवम यादव के समर्थन में 150 से 200 लोग न्यायालय परिसर में पहुंच गए थे.

