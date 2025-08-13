नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्थित एमसीडी के अधीन संचालित स्वामी दयानंद हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चाओं में है. दरअसल, अस्पताल के डाटा ऑपरेटरों और कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने और कार्यकाल के एक्सटेंशन में देरी को लेकर आवाज उठा रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया. यहां डाटा ऑपरेटर लंबे समय से असंतोष जता रहे हैं.

डाटा ऑपरेटर सतीश कुमार ने बताया कि वेतन हर महीने देरी से मिल रहा है और पिछले ढाई साल से यही स्थिति बनी हुई है. जबकि नगर निगम की ओर से कहा जाता है कि पहले सप्ताह में सैलरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है. वहीं, डाटा ऑपरेटर सुमन ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उनका रिन्यूअल हर 45 दिन में होता है, लेकिन फाइल प्रक्रिया में जितने दिन लग जाते हैं, उसका एक्सटेंशन उन्हें नहीं दिया जाता. इसके चलते 30 दिन के वेतन के बजाय केवल 24 दिन का वेतन दिया जाता है. कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा, जबकि उन्होंने अपनी शिकायतें लिखित रूप में भी दी हैं.

हॉस्पिटल के कर्मचारियों में नाराजगी (ETV Bharat)

एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा ने कहा कि समिति बने हुए अभी केवल दो महीने हुए हैं और इस दौरान दिल्ली नगर निगम में कई बदलाव देखने को मिले हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा. वहीं, नगर निगम डिप्टी कमिश्नर पंकज नरेश अग्रवाल ने बताया कि निगम ने कर्मचारियों और आम जनता की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जहां अस्पताल से जुड़ी या स्टाफ से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. उन्होंने कहा कि आज जो समस्या सामने आई है, उस पर स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष से चर्चा की गई है और इसे जल्द निपटाने का प्रयास होगा.

