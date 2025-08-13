ETV Bharat / state

स्वामी आत्मानंद स्कूल: कोरबा के पसान में सड़कों पर उतरे छात्र, किया चक्काजाम - SWAMI ATMANAND SCHOOL

नाराज छात्रों की बस एक मांग है. जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी होंगी.

PONDI UPRODA
स्वामी आत्मानंद स्कूल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2025 at 6:01 PM IST

कोरबा: वनांचल क्षेत्र पसान के स्वामी आत्मानंद विद्यालय के बच्चों ने शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल दी. शिक्षकों की कमी से जूझ रहे नाराज छात्रों ने सड़क पर उतरकर चक्काजाम कर दिया. बुधवार की सुबह शुरू हुआ यह जाम लगभग 2 घंटे तक चला. मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा. तब जाकर यातायात व्यवस्था बहाल हुई. कुछ मांगें तो ऐसी थी, जिसे स्कूल स्तर पर ही समाधान करने की बात कही गई.

स्वामी आत्मानंद स्कूल: सुबह से ही छात्र हाथों में तख्तियां लेकर स्कूल से बाहर निकले और मुख्य सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. नाराज बच्चे प्रशासन से जल्द से जल्द नए शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे थे. बच्चों का कहना है कि स्कूल में केवल 5 ही शिक्षक हैं, वह भी क्लास नहीं आते, क्योंकि ऑफिस में कोई कर्मचारी नहीं है. इसलिए शिक्षक ही ऑफिस का काम निपटाते हैं. स्कूल दो पाली में लगता है, जिसके कारण भी परेशानी होती है. 2 साल से मांग पत्र कलेक्टर को भेजा जा रहा है. लेकिन कलेक्टर की तरफ से समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है. जिसके कारण समस्या यथावत बनी हुई है.

स्वामी आत्मानंद स्कूल (ETV Bharat)

बच्चों ने किया सड़क जाम: जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें दोनों ओर लग गई. जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा. तब जाकर बच्चों ने चक्काजाम समाप्त किया.

PONDI UPRODA
स्वामी आत्मानंद स्कूल (ETV Bharat)

वनांचल क्षेत्र में है शिक्षकों की कमी: राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब प्रतिभावान बच्चों को सीबीएसई की तर्ज पर नि:शुल्क बेहतर शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को संवारने की मंशा से प्रदेश में सैकड़ों स्वामी आत्मानंद हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की स्वीकृति दी गई. लेकिन इन विद्यालयों में भी शिकायतों का सिलसिला नहीं थम रहा. कभी भवन तो कभी शिक्षकों की समस्या को लेकर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, जिससे व्यवस्थाओं पर सवाल उठ खड़ा होता है.

PONDI UPRODA
स्वामी आत्मानंद स्कूल (ETV Bharat)

आश्वसन मिलने के बाद सड़क से हटे बच्चे: इस संबंध में पोड़ी उपरोड़ा के एसडीएम टीआर भारद्वाज ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण स्वामी आत्मानंद स्कूल पसान के बच्चों ने चक्काजाम कर दिया था, जाम कुछ ही देर में समाप्त कर दिया गया. बच्चों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर होगी. दरअसल शिक्षकों की भर्ती यहां प्रक्रिया में है. जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की गई है. जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा ऐसा कहा गया है. जिन छोटी-मोटी अन्य समस्याओं का बच्चे जिक्र कर रहे थे, वह स्कूल स्तर की ही समस्या है. इसका समाधान करने के लिए भी प्राचार्य को कहा गया है.

स्वामी आत्मानंद स्कूल (ETV Bharat)

PONDI UPRODA
स्वामी आत्मानंद स्कूल (ETV Bharat)

PONDI UPRODA
स्वामी आत्मानंद स्कूल (ETV Bharat)

