बलरामपुर के आत्मानंद स्कूल में गंदा पानी पीने से कई बच्चों को हुआ पीलिया, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

स्वामी आत्मानंद स्कूल में गंदा पानी पीने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पीलिया से संक्रमित होकर बीमार हो गए हैं.

jaundice outbreak in Atmanand school
गंदा पानी पीने से कई बच्चों को हुआ पीलिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read
बलरामपुर: जिले के रघुनाथनगर में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में दूषित पानी की वजह से पीलिया फैल रहा है. स्कूल के लगभग 50 छात्र-छात्राएं संक्रमित हो गए हैं. इसके बाद से यहां पढने वाले छात्र छात्राओं में डर है.

आत्मानंद स्कूल में गंदा पानी पीकर छात्र छात्राएं बीमार: आत्मानंद स्कूल में पढाई कर रहे छात्र छात्राएं गंदे पानी की शिकायत स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य से कर चुके हैं इसके बावजूद बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है. इसके चलते स्कूल में पढने वाले लगभग पचास छात्र छात्राएं गंदा पानी पीने के बाद पीलिया से ग्रसित हो गए हैं.

बच्चों को हुआ पीलिया, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पानी गंदा आता है, टंकी में कीड़ा और कचरा है. उस पानी को हमने पीना बंद कर दिया क्योंकि पानी पीने से बीमारी होती है, हमने पानी चेंज करने और टंकी सफाई की मांग की लेकिन अब तक नहीं हुआ है. स्कूली छात्रा

2 महीने से सिर्फ आश्वासन: एक और छात्र का कहना है कि, यहां पानी की टंकी में धुल मिट्टी और कीड़े भी मिले हैं हम लोगों के पानी बोतल में कीड़ा मिला था. पूरा टंकी भी हम लोग चेक किए थे टंकी की सफाई करने के लिए भी हम प्रिंसिपल सर को बोले थे. उन्होंने कहा कि हो जाएगा लेकिन अब तक नहीं हुआ है, दो महीने हो गया. मुझे भी चेकअप में पीलिया निकल गया था हमारे दोस्तों को भी पीलिया हुआ है हम यहां स्कूल का पानी नहीं पीते हैं.

jaundice outbreak in Atmanand school
स्वामी आत्मानंद स्कूल में गंदा पानी पीने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं बीमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ तो एडमिट हैं: आत्मानंद स्कूल के शिक्षक भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चे पानी पीने से डर रहे हैं, बच्चे प्यासे रहते हैं तो भी पानी नहीं पी पाते हैं. पानी में कीड़ा आता है जो बच्चों ने खुद देखा है. इस बात को सबके सामने रखा भी गया कि अच्छा पानी उपलब्ध कराया जाए. हमारे स्कूल के पचास से अधिक बच्चे पीलिया से ग्रसित होकर एडमिट हैं. रघुनाथ नगर से कई लोगों को अंबिकापुर रेफर करना पड़ा है.

jaundice outbreak in Atmanand school
गंदा पानी पीने से कई बच्चों को हुआ पीलिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रघुनाथनगर स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पानी से बदबू आने और उसमें कीड़े दिखने के बावजूद भी पानी टंकी की सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया बच्चे गंदे पानी को पीने की वजह से बीमार हुए हैं.

