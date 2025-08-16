नारायणपुर: स्वदेशी जागरण मंच, जिला नारायणपुर की ओर से 16 अगस्त को एक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय (स्वदेशी) उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना और विदेशी सामान का बहिष्कार करने का संदेश देना था.
कार्यक्रम में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि, अगर हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा. इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश की तरक्की की रफ्तार भी बढ़ेगी.
विदेशी कंपनियों से हो रहा नुकसान: नेताओं ने बताया कि विदेशी कंपनियां भारत से मुनाफा कमाकर अपने देश को मजबूत कर रही हैं. इसका नुकसान भारत के छोटे व्यापारियों और स्थानीय उत्पादों को हो रहा है. इसलिए नागरिकों को चाहिए कि वे विदेशी चीजों का इस्तेमाल कम करें.
प्रतीकात्मक रूप से विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई: कार्यक्रम में एक खास पहल के रूप में विदेशी वस्तुओं की प्रतीकात्मक होली जलाकर लोगों को विदेशी सामान से दूरी बनाने का संदेश दिया गया.
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया. मंच के कई कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से मौजूद रहे. इस कार्यक्रम ने लोगों को यह संकल्प दिलाया कि वे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और विदेशी उत्पादों से दूरी बनाएंगे. यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम है.