UP इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर गाजियाबाद में लगेगा स्वदेशी मेला, उद्योग को मिलेगा फायदा

गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 स्थित रामलीला ग्राउंड में 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मिला प्रदर्शनी का आयोजन (ETV Bharat)

वहीं, दूसरी तरफ दिवाली के त्योहार से पहले लोगों को सस्ते दामों पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे. उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान के मुताबिक, गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 स्थित रामलीला ग्राउंड में 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मिला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है.

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन किया गया था. अब इसी तर्ज पर गाजियाबाद में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 स्वदेशी मेला आयोजित किया जा रहा है. इस स्वदेशी मेले में हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्योगों द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए उत्पादों को न सिर्फ प्रदर्शित करने बल्कि बेचने का अवसर भी प्राप्त होगा.

उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने आगे कहा कि, प्रदर्शनी में केवल गाजियाबाद ही नहीं बल्कि विभिन्न जनपदों के वन जिला वन प्रोडक्ट के तहत तैयार किए गए उत्पादों का भी प्रदर्शन किया जाएगा. विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक और निर्यातक संगठनों के माध्यम से उद्यमी, हस्तशिल्पियों और व्यापारियों आदि से अपील की गई है कि मेल पर उत्पादों के प्रदर्शन और मार्केटिंग के लिए अपना स्टॉल बुक कर सकते हैं. जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से स्टॉल की बुकिंग संभव है.

स्वदेशी मेले में उद्योगविभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, माटी कला बोर्ड, जिले के विभिन्न सहायता समूह आदि द्वारा भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और विक्रय करने के लिए स्टॉल आदि लगाए जाएंगे. स्वदेशी मेल को सफल बनाने और लोगों को मेल के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता केंद्र द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है.

विभाग का मानना है के स्वदेशी मेले से न सिर्फ उत्पादकों को फायदा मिलेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ऐसे स्वयं सहायता समूह जिले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होता है. वह यहां अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर विक्रय कर सकेंगे. स्वदेशी मेला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा.

