यूपी में स्वदेशी मेला; गोरखपुर में CM योगी कल करेंगे शुरुआत, स्टॉल पर दिखेंगे लोकल उत्पाद

कई जिलों में 9 अक्टूबर से ही हो गई मेले की शुरुआत, कानपुर में 11 अक्टूबर से लगेगा मेला.

सीएम योगी कल करेंगे मेले की शुरुआत.
सीएम योगी कल करेंगे मेले की शुरुआत. (Photo Credit; ETV Bharat Archive))
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 8:47 PM IST

गोरखपुर/कानपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर से स्वदेशी मेले का औपचारिक शुभारंभ करेंगे. ‘वोकल फॉर लोकल’ आधारित यह मेला हर जिले में लगेगा. हालांकि कुछ शहरों में गुरुवार से ही इस मेले की शुरुआत हो चुकी है. वहीं कुछ जिलों में शुक्रवार-शनिवार को इसकी शुरुआत होगी. कानपुर में 11 अक्टूबर से यह मेला लगेगा. गोरखपुर में यह मेला चम्पा देवी पार्क के बगल की खाली जमीन पर किया जाएगा. यह इलाका रामगढ़ ताल क्षेत्र में आता है.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तहत जिला स्तर पर स्वदेशी मेलों के आयोजन के निर्देश जारी किए गए हैं. आयोजन के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री समेत अन्य जनपद प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. प्रत्येक जनपद के उपायुक्त उद्योग नोडल अधिकारी के रूप में मेले की व्यवस्था देखेंगे. मुख्यमंत्री मीडिया सेल की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई. यह मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा.

उपलब्ध कराए गए निशुल्क स्टॉल : स्वदेशी मेला में उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, माटी कला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, रेशम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, सीएम युवा, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों, वित्त पोषित इकाइयों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य उत्पादकों को निशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं. इसके अतिरिक्त, पूर्व में उपलब्ध कराए गए जन उपयोगी योजनाओं/कार्यक्रमों के स्टॉल भी लगवाए गए हैं. मेले में वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए जेम पोर्टल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया गया है.

स्वदेशी मेले बनेंगे जीएसटी बचत उत्सव का आधार : स्वदेशी मेले को जीएसटी बचत उत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की गई जीएसटी की दरों में कमी की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा रही है, ताकि वे दीपावली और अन्य अवसरों पर अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीद सकें. कार्यक्रम को उल्लासपूर्ण और रोचक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर संस्कृति विभाग, युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, विभिन्न शैक्षिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के समन्वय और सहयोग से सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों को मिलेगा मंच : इन मेलों में स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, हस्तशिल्पियों और ग्रामीण उद्योगों को अपनी कला और उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा. उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सजने वाले ये मेले दीपावली के पूर्व वोकल फॉर लोकल अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देंगे. इससे ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को नई दिशा मिलेगी. प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कारीगरों और उद्यमियों को आर्थिक सहयोग एवं बाजार से सीधा जुड़ाव दिलाना है.

कानपुर में 11 अक्टूबर से लगेगा मेला : कानपुर में स्वदेशी मेला 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक लगेगा. यह मेला उद्योग विभाग की ओर से मोतीझील मैदान में लगेगा. इसमें 70 स्टॉल लगाए जाएंगे. शहर की 50 लाख की आबादी को कन्नौज का इत्र, मुरादाबाद के पीतल वाले बर्तन, झांसी के सॉफ्ट ट्वायज, फिरोजबाद का कांच का सामान खरीदने का मौका मिलेगा. स्टॉलों पर होजरी, लेदर, टेक्सटाइल, सजावट का सामान समेत कई अन्य उत्पाद खरीदने को मिलेंगे. बच्चों के लिए मेला में गेमिंग जोन व आमजन के लिए फूड जोन होगा.

लोग अपने पसंदीदा व्यंजन का लुत्फ ले सकेंगे. उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने बताया कि मेला का शुभारंभ एमएसएमई मंत्री राकेश सचान करेंगे. उन्होंने कहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) की तर्ज पर स्वदेशी मेला संचालित होगा. लगभग दो साल पहले भी उद्योग विभाग की ओर से कानपुर में इस तरह के मेले का आयोजन हुआ था. इसमें 50 हजार से अधिक लोगों ने खरीदारी की थी.

11 से 13 अक्टूबर तक लगेगा लेदर मेला : कानपुर के मोतीझील स्थित मैदान में ही 11 से 13 अक्टूबर तक लेदर मेला भी लगेगा. काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) की ओर से लगने वाले लेदर मेला में लोगों को लेदर से बने उत्पादों की खरीदारी का मौका मिल सकेगा. सीएलई के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने बताया कि लेदर मेला में इस साल आमजन के लिए प्रीमियम ब्रांड्स की एक अलग पंक्ति रहेगी. इसमें लोग प्रीमियम ब्रांड्स के उत्पादों को खरीद सकते हैं.

