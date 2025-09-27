ETV Bharat / state

दिल्ली में स्वदेशी मेले के प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों में क्रेज, लोकल उत्पादों को मिला बड़ा मंच

दिल्ली के गांधीनगर स्थित कनिष्क बैंक्विट हॉल में आयोजित मेले में 75 स्वदेशी स्टॉल लगाकर इस अभियान को विशेष रूप से लोगों तक पहुंचाया गया.

दिल्ली में स्वदेशी मेला
दिल्ली में स्वदेशी मेला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में 14 अलग-अलग स्थानों पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया. इन मेलों में खासतौर पर स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को बढ़ावा दिया गया. दिल्ली के गांधीनगर स्थित बैंक्विट हॉल में आयोजित मेले में 75 स्वदेशी स्टॉल लगाकर इस अभियान को विशेष रूप से लोगों तक पहुंचाया गया.

दिल्ली भाजपा महामंत्री और इस स्वदेशी मेले के संयोजक विष्णु मित्तल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी है. इन मेलों में जिले के स्तर पर बनी वस्तुएं लोगों तक पहुंचाई गईं ताकि लोकल उत्पादकों को बढ़ावा मिल सके.

विष्णु मित्तल महामंत्री दिल्ली प्रदेश (ETV Bharat)

''विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता छोड़नी होगी'': इस मौके पर शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा ने स्वदेशी अपनाने की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि आज विश्व में युद्ध बंदूक और तोपों से नहीं, बल्कि व्यापार के मैदान में लड़ा जा रहा है. विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता छोड़नी होगी. उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया था. ऐसे हालात बताते हैं कि अब हर भारतीय का कर्तव्य है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपनाए.

दिल्ली में स्वदेशी मेले में भीड़
दिल्ली में स्वदेशी मेले में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग. (ETV Bharat)

यह आयोजन किसी अवसर से कम नहीं: मेले में शामिल स्वदेशी उद्यमी हर्षित भाटी ने कहा कि यह आयोजन उनके जैसे घरेलू उत्पादकों के लिए किसी अवसर से कम नहीं है. उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने हमें ‘वोकल फॉर लोकल’ के माध्यम से जोड़ा है. इस मेले में हम सीधे उपभोक्ताओं तक अपने सामान पहुंचा पा रहे हैं. लोग जान रहे हैं कि किस तरह पहले के समय में घरेलू उत्पादों से जीवनशैली बेहतर और स्वस्थ रहती थी, अब वही वस्तुएं आसानी से घर-घर तक पहुंचाई जा सकती हैं. दिल्ली में आयोजित यह स्वदेशी मेला न केवल स्थानीय उत्पादों के लिए एक बड़ा मंच बना, बल्कि स्वदेशी अपनाने की दिशा में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

LOCAL PRODUCTS IN DELHIDELHI BJP ON PM BIRTHDAYदिल्ली में स्वदेशी मेलाSWADESHI MELA IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.