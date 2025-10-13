ETV Bharat / state

वाराणसी के स्वदेशी मेले में चमके स्थानीय उत्पाद, पूर्वांचल और बनारसी उत्पाद छाए

18 अक्तूबर तक चलेगा मेला, बुनकरों और स्थानीय हस्तशिल्पियों के उत्पादों की डिमांड.

वाराणसी में स्वदेशी मेला
वाराणसी में स्वदेशी मेला (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:33 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के सभी जिले में स्वदेशी मेले का आगाज किया गया है. जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ छोटे उद्योग में महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है. इसी क्रम में वाराणसी में भी 9 अक्तूबर से स्वदेशी मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो 18 अक्तूबर चलेगी. मेले में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं. यहां स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिल रहा है. खास बात यह है कि यह स्वदेशी मेला बुनकरों के साथ-साथ महिलाओं को भी स्वावलंबी बन रहा है.

पीएम मोदी लगातार स्वदेशी उत्पादों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं. इन उत्पादों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से लोगों से इससे जोड़ने की अपील कर रहे हैं. इसका असर उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है.

अलग-अलग उत्पाद प्रदर्शित: वाराणसी में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के अलग-अलग उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है. जहां स्थानीय लोग इन हैंडीक्राफ्ट के उत्पादन की खरीदारी की खूब कर रहे हैं. इस खरीदारी का आंकड़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर दिन यहां पर एक लाख से ज्यादा के उत्पादों की बिक्री हो रही है.


स्वदेशी मेला दे रहा रोजगार: मेले में बनारस की बिनकारी बनारसी साड़ी, यहां की हैंडीक्राफ्ट उत्पाद लकड़ी के बने हुए खिलौने, वुड कार्विंग, गुलाबी मीनाकारी, भदोही की कालीन, गोरखपुर का टेराकोटा, बनारस की मिट्टी के उत्पाद, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी इसके साथ ही पूर्वांचल की अलग-अलग हिस्से के उत्पादों को सजाया गया है, जिसे यहां के लोग खूब पसंद कर रहे हैं. वुड कार्विंग से जुड़ी हुई महिला कारीगर बताती है कि यह मेला महिलाओं को रोजगार देने में बड़ी मदद कर रहा है.

महिला उद्यमी स्नेहा बताया कि हम महिलाओं के लिए सबसे खास बात यह है कि हम घर पर समय निकालकर के उन उत्पादों को तैयार कर रहे हैं और उन्हें बाजार देने के लिए हमें यहां वहां भटकना नहीं पड़ रहा है बल्कि इस मेले के माध्यम से हम एक मंच मिला है. जहां यहां पर लोग खरीदारी कर रहे हैं हमें मुनाफा भी मिल रहा है और हमारी नई पहचान भी बन रही है.



लोग हो रहे हैं आकर्षित: वहीं बनारसी बुनकारी से जुड़े हुए बुनकर मोहम्मद यासीन बताते हैं कि जैसे-जैसे लोगों को इस स्वदेशी मेले के बारे में पता चल रहा है लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं. खास बात यह है कि इसमें जो भी व्यक्ति आ रहा है वह कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर कर रहा है. दिवाली का मौका है ऐसे में हमें बड़े बाजार की उम्मीद है. अभी लंबे वक्त तक यह मेला रहेगा ऐसे में हम उम्मीद जता रहे हैं कि यहां पर हमें खास लाभ मिलेगा.

उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सरकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रही है. ऐसे में हमें उम्मीद है कि हमारी बुनकारी का कारोबार भी और आगे बढ़ेगा और विदेशों में माल न जाने से हमें जो नुकसान हो रहा था वह यह स्वदेशी बाजार पूरा कर देगा.

हर जिले में स्वदेशी मेले का आयोजन: गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए ट्रेड शो के तर्ज पर पूरे जनपद में हर जिले में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है. जहां पूरे प्रदेश के अलग-अलग हैंडीक्राफ्ट उत्पादन को सजाया गया है.

यह भी पढ़ें: कानपुर लेदर मेला; पहले ही दिन उमड़ी भीड़, 38 स्टालों पर मिल रहे नामचीन उत्पाद

यह भी पढ़ें: बुलंदशहर के दीपक ने मक्के के छिलके से बनाया 'वेस्ट टू बेस्ट', 100 महिलाओं को दिया रोजगार

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSयूपी में स्वदेशी मेलावाराणसी में स्वदेशी मेलाSWADESHI MELA IN VARANASISWADESHI MELA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.