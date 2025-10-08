ETV Bharat / state

यूपी वालों को दीपावली का तोहफा; हर जिले में 9 से 18 अक्टूबर तक लगेगा ‘स्वदेशी मेला’, दिखेगा ‘ब्रांड यूपी’ का दम

यूपी के हर जिले में दीपावली से पहले लगेगा स्वदेशी मेला. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 3:33 PM IST 3 Min Read