यूपी वालों को दीपावली का तोहफा; हर जिले में 9 से 18 अक्टूबर तक लगेगा ‘स्वदेशी मेला’, दिखेगा ‘ब्रांड यूपी’ का दम
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान ने बताया कि यह आयोजन ‘विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.
Published : October 8, 2025 at 3:33 PM IST
लखनऊ: प्रदेश के उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाल ही में ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS)–2025 के तीसरे संस्करण को अभूतपूर्व सफलता मिली है.
उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने न सिर्फ निवेश और नवाचार के नए अवसर खोले, बल्कि “ब्रांड उत्तर प्रदेश” को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी. 2200 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए थे, जिनमें सरकारी विभागों, उद्यमियों, निर्यातकों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों ने अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन किया.
इस आयोजन में 80 से अधिक देशों के 500 से ज्यादा खरीदारों ने हिस्सा लिया, जिससे 11,200 करोड़ रुपये की व्यावसायिक पूछताछ और लगभग 5 लाख लोगों का फुटफॉल दर्ज किया गया. अब हर जिले में ‘स्वदेशी मेला’ लगेगा.
मंत्री ने बताया कि UPITS-2025 की इस सफलता को जनता तक पहुंचाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 से 18 अक्टूबर, 2025 तक प्रदेश के सभी जिलों में ‘स्वदेशी मेलों’ का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन ‘विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.
इन मेलों में उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग, माटी कला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, रेशम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, सीएम युवा, ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जुड़े विभागों के साथ-साथ हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का अवसर मिलेगा.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगा मेला: मंत्री राकेश सचान ने कहा कि संस्कृति विभाग के सहयोग से मेलों में उत्तर प्रदेश की लोक कला, संगीत और परंपरागत संस्कृति का भी शानदार प्रदर्शन किया जाएगा. इसके साथ ही युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा.
जनप्रतिनिधि करेंगे शुभारंभ: मंत्री ने बताया कि प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष स्वदेशी मेले का शुभारंभ करेंगे. “प्रधानमंत्री जी द्वारा GST सुधारों के रूप में देश को जो दीपावली गिफ्ट मिला है, यह स्वदेशी मेला उसी क्रम का उत्सव है, जिसमें प्रदेश का हर वर्ग भागीदार बनेगा.”
आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम: मंत्री सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये आयोजन किए जा रहे हैं. तेजी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में ये मेले प्रदेश के उद्यमियों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों को नई ऊर्जा और आर्थिक संबल प्रदान करेंगे. जिला प्रशासन के सहयोग से एमएसएमई विभाग इन मेलों का संचालन कर रहा है. इसमें सभी प्रतिभागी विभागों, उद्यमियों और कलाकारों का सहयोग लिया जा रहा है.
