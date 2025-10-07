ETV Bharat / state

रांची में 12 अक्टूबर को होगा स्वदेशी मैराथन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 10 हजार लोगों के शामिल होने का किया दावा

रांची में स्वदेशी मैराथन का आयोजन कर लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा. यह मैराथन दौड़ 12 अक्तूबर को आयोजित किया जाएगा.

Marathon In Ranchi
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 7, 2025 at 5:28 PM IST

रांची: स्वदेशी अभियान को घर-घर पहुंचाने के संकल्प के साथ रांची में 12 अक्टूबर को स्वदेशी मैराथन आयोजित होगा.मोरहाबादी मैदान से सुबह 06 बजे से आयोजित होनेवाले इस स्वदेशी मैराथन में करीब 10 हजार लोग 3:30 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे.

छात्रों के साथ कई सामजिक संगठन होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले इस स्वदेशी मैराथन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह मैराथन अद्भुत होगा. इसमें स्कूल, कॉलेज के छात्रों के साथ-साथ खेल जगत से जुड़े लोग, एनएसएस, एनसीसी, सामाजिक कार्यकर्ता, कामकाजी महिला आदि शामिल होंगे. झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित होने वाले इस स्वदेशी मैराथन में कारगिल के प्रमुख योद्धा शहीद बिजेन्द्र यादव के माता-पिता जो खुद भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं, वह भी इसमें शामिल होंगे.

जानकारी देते रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्वदेशी मैराथन को राज्यपाल दिखायेंगे हरी झंडी

स्वदेशी अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले इस मैराथन को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. वहीं इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के भी शामिल होने की संभावना है.रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इस मैराथन में शामिल होने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री को आमंत्रित किया गया है और जल्द ही उनके कार्यक्रम तय होने की उम्मीद है.

उन्होंने आज के दिन को काफी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. आज सेवा के उनके 25 साल पूरे हो रहे हैं. पीएम मोदी को भारतीय लोकतंत्र का चमकता सितारा बताते हुए कहा कि गुजरात को तकदीर और तस्वीर बदलने वाले आज देश के प्रधानमंत्री हैं और विगत 25 सालों से अनवरत सेवा दे रहे हैं.

लोगों की सुविधाओं का रखा जाएगा ख्यालः मधुकांत

इस मौके पर झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने कहा कि स्वदेशी मैराथन के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे. लोगों को किसी तरह की कठिनाई न हो इसका खास ध्यान रखा जाएगा.

