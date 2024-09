PM मोदी का जन्मदिन, प्रदेश में भाजपा मनाएगी 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा - BJP campaign on PM birthday

ETV Bharat / state

PM मोदी का जन्मदिन, प्रदेश में भाजपा मनाएगी 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा - BJP campaign on PM birthday

By ETV Bharat Rajasthan Team

बागड़ी ने बताया कि पखवाड़े की शुरुआत मुख्यमंत्री सफाई कार्यक्रम के साथ करेंगे. इसके साथ प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पीएम मोदी के व्यक्तित्व और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन होगा. इसके लिए प्रदेश की प्रमुख आर्ट गैलरीज, लाइब्रेरी, आर्ट कैफे और शहरों के प्रमुख सार्वजानिक स्थान चिह्नित करके सचित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी. इसके साथ संगोष्ठी के जरिए पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में उनके प्रशासनिक कौशल का विश्लेषण करती डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित किताब "Power Within: The Leadership Legacy of Narendra Modi" पर प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर प्रबुद्ध वर्ग और विभिन्न प्रकोष्ठों (विधि, चिकित्सा, उद्योग, एनजीओ, शिक्षक) द्वारा संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा.

यह होगा पखवाड़े में : कमेटी की सदस्य सुमन शर्मा ने बताया कि सभी जिला स्तर पर युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर 17 से 19 सितंबर तक आयोजित होंगे. इसके लिए जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों, ब्लड बैंकों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा है. स्वच्छता अभियान 18 से 24 सितंबर तक, जिसमें प्रत्येक मंडल में स्कूल एवं अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. सुमन शर्मा ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर उनकी प्रतिमाओं के आसपास स्वच्छता अभियान और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा. इसमें प्रमुख धार्मिक स्थलों और पाकों में स्वछता अभियान चलाना, सभी को कम से कम एक खादी उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिले.

सुमन शर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर प्रत्येक विधानसभा स्तर पर 23 सितबंर को आयोजित किए जाएंगे. शिविर में आए लोगों को भाजपा की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा. पं. दीन दयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को बूथ स्तर पर पुष्पांजलि और समाज में उनके योगदान को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसमें सभी कार्यकर्ता घर-घर संपर्क अभियान चलाकर भाजपा के 100 सदस्य बनाने का प्रयास करेंगे. सुमन शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर को 25 लाख से अधिक भाजपा सदस्य बनाए जाएंगे. इसके साथ इसी दिन हाल ही में पेरिस में संपन्न हुए पैरालंपिक में प्रतिभागी खिलाड़ियों का प्रदेश मुख्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.