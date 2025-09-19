ETV Bharat / state

कोरबा शहर की हवा हानिकारक, स्वच्छ वायु वाले शहरों में ऊर्जाधानी को 18वां नंबर

कोरबा रहने लायक नहीं है. सिर्फ रोजगार के कारण यहां रहने की मजबूरी है - भोजराम देवांगन, शहरवासी

औद्योगिक संयंत्र के कारण पौधे भी मर रहे : शहर के औद्योगिक क्षेत्र में निवास करने वाले भोजराम देवांगन का कहना है "कोरबा में रोजगार है, औद्योगिक संयंत्र है. इसलिए लोग यहां निवास करते हैं. रोजगार न हो पैसे का इंतजाम ना हो तो अब शहर रहने लायक नहीं रह गया है. यहां के बिजली संयंत्र है, औद्योगिक संयंत्र के कारण इतना प्रदूषण है कि यह फेफड़ों को बीमार बना रहा है. अधिकतर लोग फेफड़ों के किसी ने किसी बीमारी से ग्रसित हैं. हवा इतनी प्रदूषित है कि मैंने अपने बाड़ी में बैंगन के पौधे लगाए थे, जैसे ही फूल आते हैं. वह मर जाता है, हवा में जहरीली गैस और राख उड़ती है. जो सांस के जरिए हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है. इसके कई दुष्परिणाम हो रहे हैं."

क्रिटिकल पोल्यूटेड शहरों में शामिल है कोरबा : कोरबा में प्रदूषण की समस्या नई बात नहीं है. लेकिन तमाम दावों के बाद भी कोरबा में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है. कोरबा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला फ्लाई ऐश और औद्योगिक धुआं है. इसके अलावा निर्माण कार्यों के दौरान और खराब सड़कों से उड़ने वाला धूल, खुले में कचरा जलाना, खाना पकाने के लिए ईंधन के तौर पर कोयले का इस्तेमाल जैसे कारण भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं.

हाल ही में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में सामान्य से ज्यादा वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है. सीजेआई बीआर गवई ने पंजाब सरकार से पूछा है कि निर्देशों के बावजूद पराली जलाने वाले कुछ किसानों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, ताकि सख्त संदेश दिया जा सके. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित राज्यों से 3 हफ्ते में प्रदूषण रोकथाम के लिए ठोस योजना बनाने को कहा है. प्लानिंग भी मांगी गई है. कमोबेश यही स्थिति कोरबा जैसे शहरों की भी है. हालांकि कोरबा के लिए कोई ठोस निर्देश अब तक नहीं दिए गए हैं.

केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम(NCAP) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 की रिपोर्ट जारी की है. इसमें 3 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कोरबा 18वें पायदान पर है. इसकी स्थिति पिछले वर्ष से और खराब है. बीते साल इस श्रेणी के जारी शहरों की सूची में कोरबा 13वें स्थान पर था.

कोरबा: स्वच्छता के मामले में ऊर्जानगरी अपनी कैटेगरी में देश का आठवां सबसे स्वच्छ शहर है. लेकिन यहां की हवा अब भी हानिकारक है. इसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है. लोग जहरीली गैस, धुआं और धूल के बीच सांस लेने को मजबूर हैं.

स्वीपिंग मशीन और अन्य प्रयास से सुधारेंगे गुणवत्ता : इस संबंध में नगर पालिक निगम के आयुक्त आशुतोष पांडे ने बताया कि एनसीएपी की ताजा रैंकिंग में कोरबा को 18वां रैंक मिला है. पिछले वर्ष की तुलना में हमें चार स्थान का नुकसान हुआ है. इसका प्रमुख कारण यह भी है कि प्रदूषण को नापने जो मशीन लगी है, उसमें से एक मशीन गेवरा में है. जो नगर पालिक निगम क्षेत्र के बाहर है. इसके लिए भी हमने पत्राचार किया है, इस योजना के नोडल से भी हमने बातचीत की है. हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हम स्लीपिंग मशीन और अन्य तकनीक का सहारा लेंगे. पीएम 10 की मात्रा को कम करने का प्रयास करेंगे. ताकि शहर की हवा साफ हो सके, इसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके.

लोकल बस्तियों में सिगड़ी ज्यादा जलाई जाती है. जो एयर पॉलुशन का प्रमुख कारण है -आशुतोष पांडे, आयुक्त, कोरबा नगर निगम

टॉप रैंकिंग वाले देश के जिन शहरों को स्वच्छ वायु के लिए पुरस्कृत किया गया है. उन शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने सर्वाेत्तम व्यवस्था और तकनीक को अपनाया गया. जिसके कारण वायु गुणवत्ता में सुधार आया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन शहरों में पक्की सड़कों का विकास, यांत्रिक सफाई को बढ़ावा, पुराने कचरे का जैविक उपचार, सीएंडडी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पट्टी विकास, मियावाकी तकनीक से पौधरोपण और उद्योगों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग के साथ ही बेहतर यातायात प्रबंधन से वायु प्रदूषण कम करने में कामयाबी मिली है.

एनसीएपी की सूची में 130 शहर शामिल : देशभर के 130 शहरों में प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ हवा के लिए प्रयासों के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई. इसे तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया है.

पहली कैटेगरी: 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहर शामिल

10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे साफ हवा वाले शहर में इंदौर पहले नबंर पर, जबलपुर दूसरे, आगरा और सूरत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. इसी कैटेगरी में रायपुर को 16वां स्थान मिला है.

दूसरी कैटेगरी: 3 से 10 लाख के बीच की आबादी वाले 42 शहर

दूसरी श्रेणी के अंतर्गत अमरावती पहले, मुरादाबाद व झांसी संयुक्त रूप से दूसरे और अलवर तीसरे स्थान पर है.

तीसरी कैटेगरी: 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहर

तीसरी श्रेणी में देवास पहला, परवाणू दूसरा और अंगुल तीसरे स्थान पर है.

वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार के लिए इन शहरों को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और नेशनल क्लीन एयर सिटी का प्रमाणपत्र दिया गया है.

वायु की गुणवत्ता का सुधारना है प्रमुख लक्ष्य : राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण के अंतर्गत वायु स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थिति वाले शहरों को पुरस्कृत करने के पीछे का उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा किया जाना है. आमजनों को प्रदूषण के कारण होने वाले स्वास्थ्यगत दुष्प्रभावों की जानकारी व अन्य शहरों की वायु गुणवत्ता से तुलना के साथ ही राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य को प्राप्त करना है.

सर्वेक्षण में शामिल शहरों में बायोमास व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क की धूल, निर्माण कार्याे से प्रदूषण वाहनों से होने वाला प्रदूषण और उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन के साथ ही पीएम- 10 की स्थिति के आधार पर रैंकिंग की जाती है. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 में इस बार कोरबा को 172.5 फाइनल स्कोर के साथ 18 वां रैंक मिला है, जबकि वर्ष 2024 में फाइनल स्कोर 182.5 के साथ कोरबा इससे ऊपर 13 वें पायदान पर था.