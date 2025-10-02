ETV Bharat / state

स्वच्छ भारत दिवस: स्वच्छता व्यवस्था के लिए जैसलमेर को मिला राज्य स्तरीय सम्मान

जैसलमेर: स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में जैसलमेर नगर परिषद ने अपनी उत्कृष्ट स्वच्छता व्यवस्था के लिए दूसरा स्थान हासिल किया. सीकर नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही, जबकि जैसलमेर का यह प्रदर्शन जिले के लिए गर्व का क्षण बना.

राज्यपाल और यूडीएच मंत्री ने किया सम्मानित: जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि और नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा विशिष्ट अतिथि रहे. उन्होंने विभिन्न नगर निकायों को सम्मानित किया. जैसलमेर की ओर से यह पुरस्कार राजस्व अधिकारी पवन कुमार और सफाई अधिकारी चूनाराम ने ग्रहण किया. राज्यपाल ने दोनों अधिकारियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनकी निष्ठा ने जैसलमेर को स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाई है. राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनभागीदारी का व्यापक अभियान है.