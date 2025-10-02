ETV Bharat / state

स्वच्छ भारत दिवस: स्वच्छता व्यवस्था के लिए जैसलमेर को मिला राज्य स्तरीय सम्मान

जैसलमेर को स्वच्छता व्यवस्था के लिए राज्य में दूसरा स्थान मिला है. राज्यपाल ने भी जिले के अधिकारियों की प्रशंसा की.

Officers honored for cleanliness
स्वच्छता के लिए सम्मान पाते अधिकारी (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
जैसलमेर: स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में जैसलमेर नगर परिषद ने अपनी उत्कृष्ट स्वच्छता व्यवस्था के लिए दूसरा स्थान हासिल किया. सीकर नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही, जबकि जैसलमेर का यह प्रदर्शन जिले के लिए गर्व का क्षण बना.

राज्यपाल और यूडीएच मंत्री ने किया सम्मानित: जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि और नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा विशिष्ट अतिथि रहे. उन्होंने विभिन्न नगर निकायों को सम्मानित किया. जैसलमेर की ओर से यह पुरस्कार राजस्व अधिकारी पवन कुमार और सफाई अधिकारी चूनाराम ने ग्रहण किया. राज्यपाल ने दोनों अधिकारियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनकी निष्ठा ने जैसलमेर को स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाई है. राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनभागीदारी का व्यापक अभियान है.

पढ़ें: Swachh Survekshan 2022 : स्वच्छता में अव्वल आने के लिए फील्ड में उतरी ग्रेटर और हेरिटेज निगम की महापौर

कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम: जैसलमेर नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह ने कहा कि यह सफलता नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाईकर्मियों की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में शहर को और अधिक स्वच्छ व आकर्षक बनाने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे. जैसलमेर नगर परिषद ने पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली को मजबूत किया गया है. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित जनअभियान चलाए गए हैं.

SWACHH SURVEKSHAN AWARDSCLEANLINESS RANKING OF JAISALMERJAISALMER 2ND PLACE IN CLEANLINESSSWACHH BHARAT DIWAS

