आखिर कहां से आ रहे गांवों में ड्रोन? पीछा करने पर अचानक हो जा रहे गायब, कुशीनगर के खेतों में एक मिला
ग्रामीणों का कहना है कि एक ड्रोन लगातार गांवों के ऊपर मंडरा रहा. रात्रि आठ बजे के बाद अंधेरे में आसमान में लाइट जलती है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 5:13 PM IST
कुशीनगरः खड्डा थाना क्षेत्र के कई गांवों में कई दिनों से रात के समय आसमान में उड़ते हुए संदिग्ध उपकरण (ड्रोन) देखे जा रहे हैं. जिसको लेकर ग्रामीणों के बीच भय का माहौल है. इसी कड़ी में शुक्रवार की रात में स्थानीय लोगों ने उड़ते ड्रोन का पुलिस के साथ पीछा किया. लेकिन आसमान में जल रही लाइट महराजगंज जिले की निचलौल सीमा की तरफ दिखी. वहीं, दिन में खेत में एक ड्रोन पाया गया था.
खेत में मिला गिरा हुआ ड्रोनः खड्डा थाना क्षेत्र के सोहरौना गांव में शुक्रवार को दिन में खेत की ओर जा रही एक 11 वर्षीय लड़की को संदिग्ध ड्रोन जमीन पर गिरा हुआ मिला. लड़की ने तुरंत इस बात को अपने परिजनों को जानकारी दी. इसके बाद गांव में प्रधान सहित बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. जानकारी मिलते ही खड्डा पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन कब्जे में ले लिया. पुलिस ने ड्रोन को थाने ले जाकर उसकी तकनीकी जांच शुरू की.
ड्रोन में कुछ भी नहीं संदिग्धः SHO खड्डा ग्रिजेश उपाध्याय के अनुसार, खेतों में मिला ड्रोन काफी सस्ता लग रहा है. ऑनलाइन चेक किया तो कीमत 1000 रुपये के भीतर दिखी. ड्रोन आखिर कहां से उड़कर आया और इसे कौन ऑपरेट कर रहा था, इसकी गहन पड़ताल की जा रही है. नियम है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोग ड्रोन नहीं रख सकते हैं. अगर कोई रखा है तो उसकी पहचान की जाएगी. जो ड्रोन अभी मिला है, उसमें कैमरे और लाइट नहीं दिख रहे हैं.
पुलिस ने सीमा तक पीछा कियाः ग्रामीणों द्वारा दिए गए इनपुट और अपनी निगरानी के आधार पर पुलिस की एक टीम ने हाल ही में उड़ते हुए संदिग्ध उपकरण का पीछा भी किया. पुलिस वाहन और कुछ ग्रामीण उपकरण की दिशा में बढ़ते हुए महाराजगंज जिले की सीमा तक पहुंचे, लेकिन अचानक गायब हो गया. पुलिस के अनुसार यह चुनौतीपूर्ण मामला है, क्योंकि उपकरण बार-बार गायब हो जाता है और इसकी सटीक लोकेशन पकड़ना मुश्किल हो रहा है.
ग्रामीणों में डर और अफवाहों का बाजार गर्मः खड्डा थाना क्षेत्र के सोहरौना, भैंसहा, चमरडीहा, लक्ष्मीपुर सहित दर्जनों गांवों के लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय कई बार यह उपकरण देखा है. कुछ ग्रामीणों का मानना है कि यह कोई जासूसी ड्रोन हो सकता है, जबकि कुछ इसे तस्करी से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं कई लोग इसे लेकर अंधविश्वास भी फैलाने लगे हैं। इन चर्चाओं और आशंकाओं के बीच भय का माहौल और गहरा गया है.
पुलिस ने दी सतर्कता बरतने की सलाहः SHO खड्डा ने अपील किया की वे अफवाहों से बचे. किसी की कही- सुनाई कहानी के झांसे में न आये. हर मामले की खुद भी जांच पड़ताल करें और संदिग्ध होने पर पुलिस को सूचना दे. आम लोग किसी भी ऐसे गतिविधि या लाचार आदमी पर शक के बिहाब पर कोई अपराध न करें.
इसे भी पढ़ें- फिरोजाबाद में ड्रोन की अफवाह में रात जगा करने को मजबूर लोग, पुलिस ने अफवाह फैलाने पर कार्रवाई करने की दी चेतावनी