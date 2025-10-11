ETV Bharat / state

बिहार में बाल सुधार गृह में किशोर की संदिग्ध मौत, पुलिस और प्रशासन में हड़कंप

दरभंगा के बाल सुधार गृह में एक किशोर की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है. पुलिस आत्महत्या या हत्या की जांच कर रही है.

Death in Darbhanga juvenile home
दरभंगा बाल सुधार गृह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 11, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह में एक किशोर की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है. सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले में बंद इस किशोर का शव शौचालय में मिला, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया.

आत्महत्या या हत्या!: जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी तत्काल बाल सुधार गृह पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में पुलिस को कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला है, लेकिन मामला आत्महत्या या हत्या का हो सकता है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है. किशोर के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: इस घटना ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिला प्रशासन ने तत्काल एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का फैसला लिया है, जिसमें सुधार गृह के कर्मचारियों और चिकित्सकों से पूछताछ की जाएगी. एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

"परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." -जगुनाथ रेड्डी, एसएसपी

क्या है किशोर न्याय अधिनियम: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 भारत में बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है. यह अधिनियम 1986 के किशोर न्याय अधिनियम का संशोधित और व्यापक रूप है, जिसे 2000, 2006 और 2015 में संशोधित किया गया.

कानून का उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की देखभाल और संरक्षण करना है, जो कानून के उल्लंघन में शामिल हैं या जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है. यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (UNCRC) के सिद्धांतों पर आधारित है. बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देता है.

अपडेट जारी...

ये भी पढ़ें-दरभंगा बाल सुधार गृह में फिर एक मौत, लड़की के अपहरण केस में था बंद

For All Latest Updates

TAGGED:

SUSPICIOUS DEATH OF TEENAGERDEATH OF TEENAGER IN JUVENILE HOMEJUVENILE HOME IN DARBHANGAदरभंगा बाल सुधार गृहDEATH IN DARBHANGA JUVENILE HOME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.