बिहार में बाल सुधार गृह में किशोर की संदिग्ध मौत, पुलिस और प्रशासन में हड़कंप
दरभंगा के बाल सुधार गृह में एक किशोर की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है. पुलिस आत्महत्या या हत्या की जांच कर रही है.
Published : October 11, 2025 at 1:16 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह में एक किशोर की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है. सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले में बंद इस किशोर का शव शौचालय में मिला, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया.
आत्महत्या या हत्या!: जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी तत्काल बाल सुधार गृह पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में पुलिस को कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला है, लेकिन मामला आत्महत्या या हत्या का हो सकता है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है. किशोर के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: इस घटना ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिला प्रशासन ने तत्काल एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का फैसला लिया है, जिसमें सुधार गृह के कर्मचारियों और चिकित्सकों से पूछताछ की जाएगी. एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.
"परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." -जगुनाथ रेड्डी, एसएसपी
क्या है किशोर न्याय अधिनियम: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 भारत में बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है. यह अधिनियम 1986 के किशोर न्याय अधिनियम का संशोधित और व्यापक रूप है, जिसे 2000, 2006 और 2015 में संशोधित किया गया.
कानून का उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की देखभाल और संरक्षण करना है, जो कानून के उल्लंघन में शामिल हैं या जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है. यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (UNCRC) के सिद्धांतों पर आधारित है. बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देता है.
अपडेट जारी...
