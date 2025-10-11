ETV Bharat / state

बिहार में बाल सुधार गृह में किशोर की संदिग्ध मौत, पुलिस और प्रशासन में हड़कंप

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह में एक किशोर की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है. सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले में बंद इस किशोर का शव शौचालय में मिला, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया.

आत्महत्या या हत्या!: जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी तत्काल बाल सुधार गृह पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में पुलिस को कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला है, लेकिन मामला आत्महत्या या हत्या का हो सकता है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है. किशोर के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: इस घटना ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिला प्रशासन ने तत्काल एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का फैसला लिया है, जिसमें सुधार गृह के कर्मचारियों और चिकित्सकों से पूछताछ की जाएगी. एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

"परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." -जगुनाथ रेड्डी, एसएसपी