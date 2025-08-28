ETV Bharat / state

गोड्डा के मदरसे में 13 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने मौलवी पर लगाया हत्या का आरोप

गोड्डा के महगामा स्थित एक मदरसा में छात्रा की संदिग्ध मौत से हंगामा मच गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

छात्रा की मौत के बाद हंगामा करते लोगों को समझाती पुलिस (ईटीवी भारत)
Published : August 28, 2025 at 6:20 PM IST

गोड्डा: महागामा थाना क्षेत्र में स्थित उम्मूल मोमिन जामिया आयशा लिल बनात मदरसे में एक 13 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतिका की पहचान बिहार के भागलपुर जिले के सनौखर थाना क्षेत्र की कुशाहा निवासी अमनुर खातून के रूप में हुई है. पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है, जबकि परिजनों ने मदरसे के मौलवी पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है.

घटना का विवरण

पुलिस के अनुसार, अमनुर खातून का शव मदरसे में पाया गया. मृतिका की मामी सालीफान खातून ने बताया कि जब वह मदरसा में पहुंचीं, तो बच्ची का शव बिस्तर पर लिटाया गया था. सालीफान के मुताबिक, मदरसा में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं ने बताया कि रात 10 बजे तक सब कुछ सामान्य था और इसके बाद सभी सोने चले गए. रात में घटना कब और कैसे हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है.

मृतक की परिजन और एसडीपीओ का बयान (ईटीवी भारत)

परिजनों का आरोप

परिजनों और मृतिका की मामी सालीफान खातून ने मदरसा के मौलवी पर हत्या का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि मौलवी ने बच्ची को फांसी लगाकर मार डाला. सालीफान ने कहा, “बच्ची के गले पर दाग थे, जो हत्या की ओर इशारा करते हैं.” इस घटना के बाद कई अभिभावक अपनी बेटियों को मदरसा से घर ले गए.

मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बयान (ईटीवी भारत)

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही महागामा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद और थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. शुरू में परिजन शव का पोस्टमॉर्टम कराने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गोड्डा भेजा गया. एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने बताया, “प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है. जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

मंत्री का बयान

महागामा की विधायक और झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा, “मदरसे में 13 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध मौत की खबर बेहद दुखद है. इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.”

