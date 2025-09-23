राजद नेता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा
पलामू में राजद नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है.
Published : September 23, 2025 at 1:22 PM IST
पलामू: जिले के पाटन थाना क्षेत्र के उताकी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता जयशंकर ठाकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. जयशंकर ठाकुर के शरीर पर कई जगह जलने के निशान हैं. परिजनों ने में हत्या की आशंका जताई है. पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. घटनास्थल पर जांच के लिए डॉग स्क्वॉड को भी भेजा गया एवं पुलिस की टीम कैंप कर रही है.
कुएं के पास मिला राजद नेता का शव
बताया जाता है कि जयशंकर ठाकुर सोमवार सुबह अपने घर से बाहर निकले थे. लेकिन 11 बजे तक वह वापस नहीं लौटे, जिसके बाद उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी. इस बीच गांव में ही एक कुएं के पास उनका शव मिला. जयशंकर ठाकुर के शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे.
रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा
परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी पाटन थाना को दी. सूचना पाकर पाटन के थाना प्रभारी शशि शेखर पांडेय के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और छानबीन की. थाना प्रभारी ने शशि शेखर पांडेय ने बताया कि राजद नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है.
पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के नेता मौके पर पहुंचे थे. शव मिलने के बाद परिजनों का भी रो-रो कर बुरा हाल है.
