ETV Bharat / state

राजद नेता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

पलामू में राजद नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है.

suspicious-death-of-rjd-leader-in-palamu-family-suspects-murder
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले के पाटन थाना क्षेत्र के उताकी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता जयशंकर ठाकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. जयशंकर ठाकुर के शरीर पर कई जगह जलने के निशान हैं. परिजनों ने में हत्या की आशंका जताई है. पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. घटनास्थल पर जांच के लिए डॉग स्क्वॉड को भी भेजा गया एवं पुलिस की टीम कैंप कर रही है.

कुएं के पास मिला राजद नेता का शव

बताया जाता है कि जयशंकर ठाकुर सोमवार सुबह अपने घर से बाहर निकले थे. लेकिन 11 बजे तक वह वापस नहीं लौटे, जिसके बाद उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी. इस बीच गांव में ही एक कुएं के पास उनका शव मिला. जयशंकर ठाकुर के शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे.

रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा

परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी पाटन थाना को दी. सूचना पाकर पाटन के थाना प्रभारी शशि शेखर पांडेय के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और छानबीन की. थाना प्रभारी ने शशि शेखर पांडेय ने बताया कि राजद नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है.

पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के नेता मौके पर पहुंचे थे. शव मिलने के बाद परिजनों का भी रो-रो कर बुरा हाल है.

ये भी पढ़ें: पलामू के बाल सुधार गृह में संदिग्ध परिस्थितियों में लड़के की मौत, पॉक्सो मामले में था आरोपी

पिता ने बेटे को मारी थप्पड़ तो पुत्र ने...! जानें, दर्दनाक कहानी का अंत

बाल श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत! शव पहुंचा तो ग्रामीण हुए उग्र, होटल संचालक पर दर्ज होगी एफआईआर

For All Latest Updates

TAGGED:

राजद नेता की मौतRJD LEADER DEATH IN PALAMUPALAMUपलामू में राजद नेता की मौतRJD LEADER DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.