ETV Bharat / state

करनाल में नेपाली मूल की महिला की संदिग्ध मौत, रेप के बाद हत्या की आशंका

क्या है मामला: करनाल में एक कोठी में काम करने वाली 26 वर्षीय नेपाली युवती की संदिग्ध मौत ने इलाके को दहला दिया है. बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को कोठी मालिक ने मृत महिला की बहन और जीजा को फोन कर कोठी बुलाया. जब वे पहुंचे तो देखा कि वह अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई थी. परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

करनालः हरियाणा के करनाल में नेपाली मूल की महिला की संदिग्ध मौत हो गई है. अर्धनग्न हालत में शव मिला है. मृतक महिला के परिजनों और नेपाली संस्था के सदस्यों ने रेप के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की है. परिजनों ने कोठी मालिक की भूमिका संदिग्ध बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है. पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने का प्रस्ताव दिया है.

परिजनों के आरोप: परिवार का कहना है कि " उसके (मृत महिला) शरीर पर कई चोट के निशान थे." उन्होंने साफ आरोप लगाया कि "ये मामला सिर्फ बीमारी का नहीं है बल्कि हत्या और रेप का है. परिजनों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है ताकि सच्चाई दबाई न जा सके."

संस्था का बयान: प्रवासी नेपाली संघ भारत संस्था भी इस मामले में सामने आई है. संस्था के हरियाणा प्रभारी मोहन थापा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि "जब कोठी मालिक से सवाल पूछने की कोशिश की गई तो उसने बातचीत से साफ इनकार कर दिया." संस्था ने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा की मांग की है.

पुलिस की कार्रवाई: डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि "सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया था. मौत के असली कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा. मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जायेगा. इस मामले की हर एंगल से गहन जांच होगी और सच्चाई सामने लाकर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा."

सिविल लाइन थाना करनाल (Etv Bharat)

फिलहाल कई सवालः क्या मृत महिला की मौत मिर्गी के दौरे से हुई या फिर सचमुच उसे दरिंदगी का शिकार बनाकर मौत के घाट उतारा गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच ही इस सनसनीखेज राज से पर्दा उठाएगी.