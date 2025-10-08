ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी कौन? सस्पेंस बरकरार, बाबूलाल सोरेन का नाम सबसे आगे

घाटशिला उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन भाजपा की ओर से प्रत्याशी कौन होगा इसपर अब तक निर्णय नहीं हो सका है.

BJP Candidate In Ghatshila
घाटशिला उपचुनाव. (डिजाइन इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 8, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
रांचीः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी कौन होगा इसपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पूत्र बाबूलाल सोरेन का नाम सबसे आगे है. बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है.

झारखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक की मानें तो पार्टी द्वारा जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. तत्पश्चात नाम की घोषणा होगी. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि घाटशिला की जनता वर्तमान सरकार के नाकामियों के खिलाफ वोट कर सबक सिखाने का काम करेगी. बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और घाटशिला में इस बार का मुकाबला जबरदस्त होनेवाला है.

जानकारी देते झारखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कई नामों की चर्चा, पर रेस में बाबूलाल सोरेन आगे

घाटशिला के चुनावी रण में प्रत्याशी उतारने को लेकर बीजेपी इस बार फूंक-फूंककर कदम उठा रही है.13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में बीजेपी प्रदेश नेतृत्व इस चुनाव में प्रत्याशी बनने की इच्छा जता रहे सभी नामों पर गहन चिंतन-मनन में जुटी है. इन नामों में बाबूलाल सोरेन जो पिछले बार बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतारे गए थे वो सबसे आगे चल रहे हैं. बाबूलाल सोरेन के अलावे जिन नाम पर चर्चा चल रही है उसमें सीता सोरेन की पुत्री जयश्री, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा आदि शामिल हैं.

कड़ा मुकाबला होने के आसार

पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाएं तो जेएमएम प्रत्याशी रामदास सोरेन को 98356 वोट मिले थे. वहीं दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 75910 वोट मिले थे. इस चुनाव में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के रामदास मुर्मू ने 8092 मत पाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया था. खास बात यह कि नोटा के तहत 2868 मत मिले थे.एसटी के लिए आरक्षित इस सीट पर एक बार फिर उपचुनाव के जरिए कड़ा मुकाबला होने वाला है. जिसमें एनडीए और यूपीए के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है.

