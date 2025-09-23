ETV Bharat / state

पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, सामने आई इंटरस्टेट गैंग की संलिप्तता

रांचीः जिला के खलारी थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार अपराधी राहुल दास एक इंटरस्टेट आपराधिक गिरोह का सदस्य है. गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया है.

21 सितंबर की रात हुआ था हमला

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि 21 सितंबर की रात खलारी थाना क्षेत्र में गश्ती में तैनात सशस्त्र बल के ऊपर पुरनी राय स्थित बंबई होटल के पास समय करीब 12 बजे रात्रि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के सफेद बाइक सवार संदिग्ध और सफेद रंग की कार के पास खड़े 4-5 अज्ञात संदिग्ध अपराधकमिर्यों द्वारा फायरिंग की गयी थी.

इस गोलीबारी में गश्ती में तैनात हवलदार रामशरेख शर्मा के पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. इस संबंध में गश्ती दल के पदाधिकारी पुअनि रवि कुमार सोनी के द्वारा दिये गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गया. इस मामले में कार्रवाई करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया गया.

गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी के क्रम में घटना में संलिप्त अपराधकर्मी राहुल दास (उम्र 29 वर्ष, पिता सहेन्द्र दास सा- बलेरी, थाना- हंटरगंज, जिला- चतरा) को राय-बुढ़मू रोड स्थित पाही जंगल के पास से हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया. साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल सफेद रंग की कार (मारुती सुजुकी बलेनो) और बिना नंबर का सफेद रंग की बाइक (अपाची) बरामद किया गया है.

कुख्यात अपराधी है राहुल

ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ से पता चला कि यह इंटरस्टेट आपराधिक गिरोह का सदस्य है, जो झारखंड के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और गिरिडीह जिला और बिहार के गया समेत अन्य जिलों में कई लूट, डकैती जैसे जघन्य आपराधिक कांडों में आरोपित है. यह अपराधी घटना से एक सप्ताह पूर्व शेरघाटी जेल से छूटा था और फिर से योजना बनाकर इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए मौके की ताक में था. इसी दौरान गश्ती दल की नजर अपराधियों पर पड़ गई, पकड़े जाने के डर से राहुल दास ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया.