पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, सामने आई इंटरस्टेट गैंग की संलिप्तता

रांची के खलारी में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है.

suspect arrested who open fire on police team in Khalari of Ranchi
पुलिस के शिकंजे में फायरिंग का आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2025 at 4:52 PM IST

रांचीः जिला के खलारी थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार अपराधी राहुल दास एक इंटरस्टेट आपराधिक गिरोह का सदस्य है. गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया है.

21 सितंबर की रात हुआ था हमला

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि 21 सितंबर की रात खलारी थाना क्षेत्र में गश्ती में तैनात सशस्त्र बल के ऊपर पुरनी राय स्थित बंबई होटल के पास समय करीब 12 बजे रात्रि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के सफेद बाइक सवार संदिग्ध और सफेद रंग की कार के पास खड़े 4-5 अज्ञात संदिग्ध अपराधकमिर्यों द्वारा फायरिंग की गयी थी.

इस गोलीबारी में गश्ती में तैनात हवलदार रामशरेख शर्मा के पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. इस संबंध में गश्ती दल के पदाधिकारी पुअनि रवि कुमार सोनी के द्वारा दिये गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गया. इस मामले में कार्रवाई करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया गया.

गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी के क्रम में घटना में संलिप्त अपराधकर्मी राहुल दास (उम्र 29 वर्ष, पिता सहेन्द्र दास सा- बलेरी, थाना- हंटरगंज, जिला- चतरा) को राय-बुढ़मू रोड स्थित पाही जंगल के पास से हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया. साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल सफेद रंग की कार (मारुती सुजुकी बलेनो) और बिना नंबर का सफेद रंग की बाइक (अपाची) बरामद किया गया है.

कुख्यात अपराधी है राहुल

ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ से पता चला कि यह इंटरस्टेट आपराधिक गिरोह का सदस्य है, जो झारखंड के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और गिरिडीह जिला और बिहार के गया समेत अन्य जिलों में कई लूट, डकैती जैसे जघन्य आपराधिक कांडों में आरोपित है. यह अपराधी घटना से एक सप्ताह पूर्व शेरघाटी जेल से छूटा था और फिर से योजना बनाकर इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए मौके की ताक में था. इसी दौरान गश्ती दल की नजर अपराधियों पर पड़ गई, पकड़े जाने के डर से राहुल दास ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया.

बरामदगी और जब्त सामान

  1. एक लोडेड देसी कट्टा और 04 जिंदा कारतूस.
  2. 7.62 एमएम की 10 पीस जिंदा गोली.
  3. सफेद रंग की मारुती सुजुकी बलेनो कार रजि० नं०- JH 03 N1396.
  4. सफेद रंग की बिना रजि० नंबर की अपाची मोटरसाइकिल.
  5. घटना के समय अपराधी द्वारा पहना हुआ जींस पैंट और शर्ट.

गिरफ्तार राहुल दास का आपराधिक इतिहास

पुलिस के हत्थे चढ़ा राहुल पुराना अपराधी है. उसके खिलाफ बिहार के साथ साथ झारखंड के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. बिहार में गया के बाराचट्टी थाना कांड संख्या- 57/2016, धारा-395 भा०द०वि०, झारखंड के चतरा सदर थाना कांड संख्या- 251/2019 धारा-395 भा०द०वि०, चतरा के ही हंटरगंज थाना कांड संख्या- 175/2021 धारा-395/412 भा०द०वि० और गिरिडीह जिला के सरिया थाना कांड संख्या- 180/2024 धारा-309 (4) बी०एन०एस० एवं 27 आर्मस एक्ट के तहत मामले दर्जं हैं.

AAROPI GIRFTAR FIRING SUSPECT ARRESTEDOPEN FIRE ON POLICE TEAM IN KHALARIरांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्करFIRING ON POLICE TEAM

