ETV Bharat / state

बाड़मेर की बेटी सुशीला का कमाल: रग्बी फुटबॉल टीम में चयन, चीन में दिखाएगी दम

परिवार और समाज का साथ: सुशीला ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उनका टीम में चयन होना पूरे गांव, जिले और प्रदेश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि शुरू में उनके गांव के लोग उन्हें ताने देते थे कि “लड़की क्या खेलेगी और कहां जाएगी.” जयपुर ट्रेनिंग के लिए आते समय भी लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन मम्मी-पापा ने हर कदम पर साथ दिया और भरोसा जताया. दो महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें यह अवसर मिला. उन्होंने कहा कि परिवार, कोच और कई लोगों के समर्थन से ही यह मुकाम हासिल कर पाई.

बाड़मेर: जिले के छोटे से गांव भूरटिया की बेटी सुशीला खोथ ने खेल की दुनिया में नाम रोशन कर दिया है. किसान परिवार से आने वाली सुशीला का अंडर-18 गर्ल्स रग्बी फुटबॉल इंडिया टीम में चयन हुआ है. यह उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे जिले और प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन गई है. आगामी 12 सितंबर से चीन में होने वाले एशिया कप अंडर-18 में वह भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी.

शानदार खेल करियर: प्रिसिंपल महेश कुमार के अनुसार, सुशीला का रग्बी फुटबॉल में पाँच बार राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है और हर बार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. साल 2023-24 और 2024-25 में एसजीएफआई नेशनल गेम्स में भाग लेकर स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया और नेशनल लेवल पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया. खेलो इंडिया वीमेंस टूर्नामेंट 2024 में कांस्य पदक जीतते हुए टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनीं. इसके अलावा, अंडर-15 और अंडर-17 कैटेगरी में नेशनल स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. हाल ही में कोलकाता में इंडिया टीम कैंप और ट्रेनिंग में भाग लिया.

राजनीतिक और सामाजिक समर्थन: सुशीला के इंडिया टीम में चयन के बाद राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा समेत कई मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने सोशल मीडिया पर बधाइयाँ दीं. आमजन ने भी खुशी व्यक्त की. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. रूमा देवी ने सुशीला के दादाजी रूपाराम को फोन कर बधाई दी और इस उपलब्धि को प्रेरणा बताया.

आगे की राह: सुशीला 9 सितंबर को चीन के लिए रवाना होंगी, जहां वह 12 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप में भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए अपने खेल का दम दिखाएंगी. उनके परिवार और गाँव के लोगों को विश्वास है कि यह उपलब्धि सुशीला ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके की बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

इसे भी पढ़ें- भरतपुर क्रिकेटरों का जलवा, पहली बार 6 खिलाड़ियों को मिला बड़ा मंच