सुशासन तिहार के तीसरे चरण की तैयारी पूरी, लोगों को घर बैठे मिल रहा समाधान, कोरिया कलेक्टर ने दी जानकारी - SUSHASAN TIHAR SUCCESSFUL

कोरिया में सुशासन तिहार से लोगों को फायदा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 4, 2025 at 4:26 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 4:54 PM IST 3 Min Read

कोरिया: सरगुजा के कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दो चरण पूरे हो चुके हैं. कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने इस बात की जानकारी दी है. सुशासन तिहार को लेकर उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब तक सुशासन तिहार के जरिए 82 फीसदी आवेदनों का हल निकाल लिया गया है. सरकार और जिला प्रशासन की सुशासन तिहार की पहल का लोगों को समर्थन मिला है. 82 फीसदी आवेदनों का निराकरण: कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि 8 से 11 अप्रैल तक आयोजित शिविरों में कुल 63,543 आवेदन मिले हैं. इन आवेदनों में 51,494 शिकायतों का निपटारा हो चुका है. इस तरह कुल 82 फीसदी आवेदनों का निराकरण हुआ है. दूरस्थ अंचलों में लोगों तक पहुँचने के लिए समाधान ऑन व्हील्स, सुशासन संगवारी, हेल्पलाइन और सुशासन गीत जैसी पहल की गई. अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से भी आवेदन लिए गए. कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी की बैठक (ETV BHARAT)

