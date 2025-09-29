AAP नेता सौरभ भारद्वाज की चुनौती का सूर्या कुमार यादव ने दिया ऐसा जवाब! चारों ओर हो रही चर्चा...
सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट में खेले गए सभी मैचों की फीस भारतीय सेना और पलहगाम में शहीद परिवारों को समर्पित करेंगे.
Published : September 29, 2025 at 11:14 AM IST
नई दिल्ली: एशिया कप के दौरान भारत-पाकिस्तान मैच से लेकर टूर्नामेंट जीत तक राजनीति और विवादों के बीच अब टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा फैसला लेकर सबका दिल जीत लिया है. बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को चुनौती दी थी कि अगर वह अपनी फीस पलहगाम में शहीद हुए जवानों और मारे गए परिवारों को दें, तभी उनकी देशभक्ति साबित होगी.
एशिया कप जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए घोषणा की है कि वह टूर्नामेंट में खेले गए सभी मैचों की फीस भारतीय सेना और पलहगाम में शहीद परिवारों को समर्पित करेंगे.
I have decided to donate my match fees from this tournament to support our Armed Forces and the families of the victims who suffered from the Pahalgam terror attack. You always remain in my thoughts 🙏🏽— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 28, 2025
Jai Hind 🇮🇳
सूर्या के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है. खेल जगत से लेकर आम लोगों तक, सब उनकी इस संवेदनशीलता और देशभक्ति की सराहना कर रहे हैं.
VIDEO | AAP leader Saurabh Bharadwaj says, "I dare Suryakumar Yadav, the BCCI, and the ICC to donate the money earned from the India-Pakistan match to the widows in Pahalgam."— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/bPBwV2pZcD
सूर्या-BCCI को मिला था चैलेंज
बता दें कि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीसीसीआई, आईसीसी और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर कड़ा तंज कसते हुए उन्हें चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो इस मैच से आने वाला सारा रेवेन्यू पहलगाम पीड़ितों को देकर दिखाएं. भारद्वाज ने कहा, ' ये कहना तो बड़ा सस्ता है कि ये जीत मैं तो शहीदों को समर्पित करता हूं, उन्होंने आगे कहा कि अगर सूर्य और बीसीसीआई की औकात है तो जितना पैसा तुमने इस ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है वो सारा उस 26 पीड़ितों को दे दो जिन्होंने पहलगाम में जान गंवाई थी. तो हम भी मान जाएंगे कि तुम ने ये जीत समर्पित किया है. लेकिन ये करने की इनके अंदर हिम्मत और औकात नहीं है.'
भारतीय टीम मोहसिन नकवी के हाथों नहीं ली ट्रॉफी
बता दें कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से टीम के कप्तान को पोस्ट मैच प्रजेनटेश के दौरान स्टेज पर ट्रॉफी नहीं सौंपी गई. जीतने वाली टीम को 21 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली जबकि उपविजेता टीम को 66 लाख रुपये की प्राईज मनी मिली.
