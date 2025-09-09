ETV Bharat / state

सूर्य सिंह बेसरा ने उठाया वृहद झारखंड और स्थानीय नीति का मुद्दा, आंदोलन की दी चेतावनी

वृहद झारखंड की मांग फिर से उठने लगी है. पूर्व विधायक और झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने इस संबंध में बयान दिया है.

Surya Singh Besra On Local Policy
प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 9:03 PM IST

रांचीः राज्य में एक बार फिर वृहद झारखंड और स्थानीय नीति की मांग तेज हो गई है. झारखंड समन्वय समिति के प्रमुख सूर्य सिंह बेसरा ने प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रस्तावित वृहद झारखंड में पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों को शामिल करने की बात थी, लेकिन समय के साथ यह मुद्दा भुला दिया गया, अब समिति ने इन क्षेत्रों को झारखंड में शामिल करने की लड़ाई फिर से छेड़ने का निर्णय लिया है.सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि इसके लिए बिहार में होनेवाले चुनाव के दरम्यान भागलपुर, बांका, जमुई जैसे इलाके में प्रत्याशी दिया जाएगा.

आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लागू हो स्थानीय नीति

पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने झारखंड में आंध्र प्रदेश जैसी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य की मातृ भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि हिंदी को. साथ ही उन्होंने अब तक नियोजन नीति नहीं बनाए जाने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने नेताओं और मंत्रियों के बाहर इलाज कराने पर सवाल उठाते हुए कहा कि 25 वर्षों में राज्य में एक भी मॉडल अस्पताल नहीं बन सका और RIMS-2 के निर्माण की बातें अब भी अधूरी हैं.

बयान देते पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड में संपूर्ण शराब बंदी लागू करने की मांग

सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य में संपूर्ण शराब बंदी लागू करने की मांग करते हुए कहा कि बिहार की तरह झारखंड में भी शराब बंदी होनी चाहिए. उन्होंने इसके दुष्परिणाम के प्रति चिंता जताते हुए कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी महिलाएं शराब बेचेंगी, यह नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि शराब नीति का विरोध होगा, क्योंकि गुरुजी शिबू सोरेन ने भी कहा था कि शराब बंदी करो और जल-जंगल-जमीन वापस करो, लेकिन सरकार गांव-गांव में शराब बेचना चाहती है. जिसे नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि झारखंड समन्वय समिति के बैनर तले आने वाले समय में 20 सूत्री कार्य योजना बनाई गई है, जिस पर आंदोलन किया जाएगा.

