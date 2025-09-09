ETV Bharat / state

सूर्य सिंह बेसरा ने उठाया वृहद झारखंड और स्थानीय नीति का मुद्दा, आंदोलन की दी चेतावनी

रांचीः राज्य में एक बार फिर वृहद झारखंड और स्थानीय नीति की मांग तेज हो गई है. झारखंड समन्वय समिति के प्रमुख सूर्य सिंह बेसरा ने प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रस्तावित वृहद झारखंड में पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों को शामिल करने की बात थी, लेकिन समय के साथ यह मुद्दा भुला दिया गया, अब समिति ने इन क्षेत्रों को झारखंड में शामिल करने की लड़ाई फिर से छेड़ने का निर्णय लिया है.सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि इसके लिए बिहार में होनेवाले चुनाव के दरम्यान भागलपुर, बांका, जमुई जैसे इलाके में प्रत्याशी दिया जाएगा.

आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लागू हो स्थानीय नीति

पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने झारखंड में आंध्र प्रदेश जैसी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य की मातृ भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि हिंदी को. साथ ही उन्होंने अब तक नियोजन नीति नहीं बनाए जाने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने नेताओं और मंत्रियों के बाहर इलाज कराने पर सवाल उठाते हुए कहा कि 25 वर्षों में राज्य में एक भी मॉडल अस्पताल नहीं बन सका और RIMS-2 के निर्माण की बातें अब भी अधूरी हैं.

बयान देते पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड में संपूर्ण शराब बंदी लागू करने की मांग