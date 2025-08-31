ETV Bharat / state

अयोध्या में सूर्य जयंती; ऐतिहासिक सूर्यकुंड पर लगा आस्था का मेला, जानिए पौराणिक रहस्य - SURYA JAYANTI 2025

मान्यता है कि भगवान राम लला के प्राकट्योत्सव के दौरान अयोध्या में 30 दिनों तक अंधेरा नहीं हुआ था.

अयोध्या में सूर्य जयंती.
अयोध्या में सूर्य जयंती. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 10:06 AM IST

2 Min Read

अयोध्या : रामनगरी अयोध्या में रविवार को भगवान सूर्य की जयंती मनाई जाएगी. इसके लिए राम मंदिर सहित अयोध्या के तमाम मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं. ऐतिहासिक सूर्यकुंड पर भव्य मेले का भी आयोजन भी होगा. मेले में अयोध्या सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में भक्त सूर्य कुंड में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्ध्य देने के लिए पहुंचते हैं.


सूर्यकुंड के बाबत श्रीरामचरितमानस में उल्लेख है कि जब भगवान राम लला का प्राकट्योत्सव हुआ था उसी समय सभी देवी-देवता यहां पहुंच थे. इन सभी का मार्ग प्रशस्त करते हुए भगवान सूर्य सबसे आगे प्रकाश फैलाते हुए चल रहे थे. उस समय 30 दिनों तक अयोध्या में अंधेरा नहीं हुआ. अयोध्या के दर्शन नगर में स्थित प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर की स्थापना त्रेता युग में 30 दिनों तक भगवान सूर्य का रथ जिस स्थान पर रुका रहा उसी स्थान पर राजा दर्शन सिंह ने प्राचीन सूर्य कुंड व मंदिर का और सरोवर का निर्माण कराया था. यहां प्रतिवर्ष सूर्य जयंती के अवसर पर महा रविवार को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है.


मंदिर के पुजारी महंत धनुषधारी दास ने बताया कि भादो मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर महा रविवार के दिन इस पौराणिक मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है. जिसमें देश भर से श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने आते हैं. आज की तिथि के दिन भगवान सूर्य की उपासना पूजा करने और उनका दर्शन करने से तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में महा रविवार को प्राचीन सूर्य मंदिर पर मेले में शामिल होने के लिए भक्त श्रद्धालु आते हैं.

अयोध्या : रामनगरी अयोध्या में रविवार को भगवान सूर्य की जयंती मनाई जाएगी. इसके लिए राम मंदिर सहित अयोध्या के तमाम मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं. ऐतिहासिक सूर्यकुंड पर भव्य मेले का भी आयोजन भी होगा. मेले में अयोध्या सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में भक्त सूर्य कुंड में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्ध्य देने के लिए पहुंचते हैं.


सूर्यकुंड के बाबत श्रीरामचरितमानस में उल्लेख है कि जब भगवान राम लला का प्राकट्योत्सव हुआ था उसी समय सभी देवी-देवता यहां पहुंच थे. इन सभी का मार्ग प्रशस्त करते हुए भगवान सूर्य सबसे आगे प्रकाश फैलाते हुए चल रहे थे. उस समय 30 दिनों तक अयोध्या में अंधेरा नहीं हुआ. अयोध्या के दर्शन नगर में स्थित प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर की स्थापना त्रेता युग में 30 दिनों तक भगवान सूर्य का रथ जिस स्थान पर रुका रहा उसी स्थान पर राजा दर्शन सिंह ने प्राचीन सूर्य कुंड व मंदिर का और सरोवर का निर्माण कराया था. यहां प्रतिवर्ष सूर्य जयंती के अवसर पर महा रविवार को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है.


मंदिर के पुजारी महंत धनुषधारी दास ने बताया कि भादो मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर महा रविवार के दिन इस पौराणिक मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है. जिसमें देश भर से श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने आते हैं. आज की तिथि के दिन भगवान सूर्य की उपासना पूजा करने और उनका दर्शन करने से तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में महा रविवार को प्राचीन सूर्य मंदिर पर मेले में शामिल होने के लिए भक्त श्रद्धालु आते हैं.

यह भी पढ़ें : अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए ब्रिज-लिफ्ट, आरती में आम भक्तों को कैसे मिलेगा मौका, जानिए

यह भी पढ़ें : अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी, 26.11 लाख दीपक से जगमग होगा घाट, 32 हजार वॉलिंटियर्स बिछायेंगे 28 लाख दीप

For All Latest Updates

TAGGED:

AYODHYA SURYA JAYANTI 2025AYODHYA SURYA JAYANTIRAM MANDIR AYODHYASURYA JAYANTI 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.