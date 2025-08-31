ETV Bharat / state

अयोध्या में सूर्य जयंती; ऐतिहासिक सूर्यकुंड पर लगा आस्था का मेला, जानिए पौराणिक रहस्य - SURYA JAYANTI 2025

अयोध्या : रामनगरी अयोध्या में रविवार को भगवान सूर्य की जयंती मनाई जाएगी. इसके लिए राम मंदिर सहित अयोध्या के तमाम मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं. ऐतिहासिक सूर्यकुंड पर भव्य मेले का भी आयोजन भी होगा. मेले में अयोध्या सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में भक्त सूर्य कुंड में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्ध्य देने के लिए पहुंचते हैं.



सूर्यकुंड के बाबत श्रीरामचरितमानस में उल्लेख है कि जब भगवान राम लला का प्राकट्योत्सव हुआ था उसी समय सभी देवी-देवता यहां पहुंच थे. इन सभी का मार्ग प्रशस्त करते हुए भगवान सूर्य सबसे आगे प्रकाश फैलाते हुए चल रहे थे. उस समय 30 दिनों तक अयोध्या में अंधेरा नहीं हुआ. अयोध्या के दर्शन नगर में स्थित प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर की स्थापना त्रेता युग में 30 दिनों तक भगवान सूर्य का रथ जिस स्थान पर रुका रहा उसी स्थान पर राजा दर्शन सिंह ने प्राचीन सूर्य कुंड व मंदिर का और सरोवर का निर्माण कराया था. यहां प्रतिवर्ष सूर्य जयंती के अवसर पर महा रविवार को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है.





मंदिर के पुजारी महंत धनुषधारी दास ने बताया कि भादो मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर महा रविवार के दिन इस पौराणिक मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है. जिसमें देश भर से श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने आते हैं. आज की तिथि के दिन भगवान सूर्य की उपासना पूजा करने और उनका दर्शन करने से तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में महा रविवार को प्राचीन सूर्य मंदिर पर मेले में शामिल होने के लिए भक्त श्रद्धालु आते हैं.