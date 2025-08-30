पलामू: सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला हाईकोर्ट जा सकता है. इस मामले में परिवार के सदस्य हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. भारतीय जनता पार्टी परिवार की मदद करेगा. यह बात पूर्व सीएम सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलामू में कही है. सूर्या हांसदा मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए भाजपा ने पहले मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी.

दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह के पिता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विभाग संचालक ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई टॉप लीडर पलामू पहुंचे थे.

मीडिया से बात करते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

सीबीआई जांच को लेकर सरकार क्यों डरतीः बाबूलाल मरांडी

पलामू सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच को लेकर सरकार डर रही है. जिस जगह पर एनकाउंटर की बात कही गई है, उस जगह पर खून के छींटे नहीं थे. घटनास्थल पर परिजन और मीडिया को जाने से रोका गया. उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा के परिजन इस मामले में हाई कोर्ट जाएंगे.

सरकार मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुधारे

बाबूलाल मरांडी ने रिम्स टू मामले में कहा कि जिस जगह पर निर्माण किया जाना है वह खेती वाली जमीन है. सरकार रिम्स टू बनाए लेकिन पलामू, हजारीबाग, टाटा, दुमका तथा धनबाद जैसे इलाके में मौजूद मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को सुधारे. मीडिया के सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बालू घाट पंचायत की है.

बड़े-बड़े कारोबारी कर रहे हैं बालू की कालाबाजारीः बाबूलाल मरांडी

उन्होंने कहा कि बालूघाट संचालन की जिम्मेवारी ग्राम सभा को दे देनी चाहिए. ताकि पंचायत को मजबूत किया जा सके. अभी बड़े-बड़े कारोबारी के हाथ मे बालू घाट दिया जा रहा है. कहा कि बालाघाट से चोरी किसी से छुपी हुई नहीं है. ध्रुव नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने वालो में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम और पूर्व सांसद रबिन्द्र राय समेत कई बड़े नेता शामिल थे.

