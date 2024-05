ETV Bharat / state

रामनगर में कोसी नदी के किनारे बनेगा सुंदर पार्क, नगर पालिका ने सर्वे किया शुरू - Park on the banks of Kosi River

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 6, 2024, 8:45 AM IST

कोसी के किनारे पार्क का सर्वे ( Photo- Etv Bharat )

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोसी बैराज के समीप बैठकर पर्यटक कोसी नदी और पर्यावरण का सकेंगे लुफ्त उठा सकेंगे. जल्द ही नगर पालिका प्रशासन यहां पर एक हाईटेक पार्क बनाने जा रहा है. इसको लेकर सर्वे का काम शुरू हो गया है. पर्यटन के लिए अद्भुत है कोसी नदी का किनारा: रामनगर शहर की अगर बात की जाए तो यहां पर स्थित कोसी बैराज क्षेत्र स्थानीय लोगों के साथ ही बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों को अपने प्राकृतिक सौंदर्य से अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता. वर्तमान में कोसी बैराज क्षेत्र में लोगों के मनोरंजन के लिए 4 पार्क बनाए गए हैं. जिनका निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया है. कोसी बैराज क्षेत्र में स्थित कोसी नदी जहां एक ओर यहां पर आने वाले लोगों को अपना अद्भुत नजारा दिखाती है, तो वहीं यहां पर लगे छायादार वृक्ष एवं बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते. नगर पालिका बना रही है कोसी नदी के किनारे पार्क: अब कोसी बैराज क्षेत्र की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहां पर एक और पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है. पार्क निर्माण को लेकर पालिका के अधिकारियों ने इस क्षेत्र का सर्वे करना शुरू कर दिया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका के प्रभारी जेई नाजिम हुसैन ने बताया कि कोसी बैराज के डिग्री कॉलेज के समीप बहने वाली नदी के किनारे इस पार्क का निर्माण किया जाएगा. इसी को लेकर यह सर्वे उनके द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट शीघ्र ही उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी.

