मेड़ता रोड-बीकानेर रेललाइन दोहरीकरण का सर्वे पूरा, निर्माण पर खर्च होंगे 1637 करोड़ रुपए - MERTA ROAD BIKANER RAILWAY LINE

मंडल रेल प्रबंधक, एनडब्ल्यूआर ( ETV Bharat Jodhpur )

Published : July 23, 2025 at 7:53 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 9:01 AM IST

Last Updated : July 23, 2025 at 9:01 AM IST