चंडीगढ़ नक्शा पायलट प्रोग्राम में 5 गांवों का सर्वे पूरा; UrPro कार्ड के लिए फील्ड वेरिफिकेशन 20 सितम्बर से शुरू
Published : September 9, 2025 at 6:19 PM IST
चंडीगढ़: यू.टी. चंडीगढ़ में नक्शा पायलट प्रोग्राम की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने की. बैठक में सर्वे ऑफ इंडिया (SOI), नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), नगर निगम चंडीगढ़ (MCC), मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPSEDC) (वीसी के माध्यम से) और राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU), नक्शा, यू.टी. चंडीगढ़ के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया.
पांच गांव का सर्वे पूरा
समीक्षा के दौरान बताया गया कि पायलट प्रोजेक्ट में पांच गांव—बुरैल, अटावा, कजहेड़ी, पलसौरा और सारंगपुर और 15 सेक्टर (सेक्टर 2 से 17) शामिल हैं. जहा ड्रोन सर्वे पूर्ण हो चुका है और संपत्तियों की फील्ड वेरिफिकेशन 20 सितम्बर 2025 से प्रारंभ होगी. इसके लिए पांच-पांच सदस्यों वाली 20 सर्वे टीमों का गठन किया गया है, जो यह कार्य व्यवस्थित तरीके से करें.
अर्बन प्रॉपर्टी (UrPro) कार्ड जारी किए जाएंगे
उपायुक्त ने इन गांवों के लाल डोरा क्षेत्रों में संपत्तियों के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR) तैयार करने की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसके अंतर्गत सभी संपत्ति अभिलेखों का एकीकरण कर अर्बन प्रॉपर्टी (UrPro) कार्ड जारी किए जाएंगे. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि फील्ड डेटा संकलन के लिए तैनात सर्वेयरों को पर्याप्त प्रशिक्षण अवश्य प्रदान किया जाए, ताकि कार्य की शुद्धता और दक्षता सुनिश्चित हो सके.
एसपीएमयू को दिए निर्देश
बैठक का समापन करते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को प्रत्येक चरण की निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने एसपीएमयू को सभी एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि कार्यक्रम का सुचारू रूप से चलाया जा सके.
