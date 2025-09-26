रणथंभौर में टाइगर्स की ट्रैकिंग मुश्किल, 65 करोड़ का सर्विलांस सिस्टम ठप
रणथंभौर नेशनल पार्क के सर्विलांस सिस्टम के 12 में से 11 कैमरे काम नहीं कर रहे. बाघों की निगरानी में परेशानी आ रही है.
Published : September 26, 2025 at 2:58 PM IST
सवाई माधोपुर: देशभर में रणथंभौर अपने यहां विचरण कर रहे टाइगर्स को लेकर जाना जाता है, लेकिन विभागीय अनदेखी के चलते करोड़ों रुपए की लागत से यहां लगाया सर्विलांस सिस्टम कई माह से बंद है. लिहाजा बाघों की मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग में दिक्कत आ रही है. टाइगर रिजर्व में अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा. टाइगर रिजर्व के 12 में से 11 थर्मल कैमरे खराब है.
रणथंभौर के सीसीएफ अनूप केआर ने कहा कि सर्विलांस सिस्टम के थर्मल कैमरे खराब हैं. इसकी सूचना कई बार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दी. कई बार लिखित शिकायत के बाद भी कैमरे ठीक नहीं किए गए. रणथंभौर का सर्विलांस सिस्टम बंद है. यह सिस्टम 24 घंटे रणथंभौर के संवेदनशील इलाकों की निगरानी रखता था. सर्विलांस सिस्टम के 12 में से 11 कैमरे बंद है. महज एक कैमरा चालू है. इससे ना बाघों की मॉनिटरिंग ढंग से हो पा रही और ना जंगल में अवैध गतिविधियां रुक रही.
क्षेत्र की निगरानी: सर्विलांस सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत रणथंभौर में 30 से 45 मीटर ऊंचे 12 टावरों पर थर्मल कैमरे लगाए गए थे. इनका कवरेज रेडियस 5 किमी था. ड्रोन भी सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन अब 65 करोड़ की लागत से लगाया सर्विलांस सिस्टम बंद है. रणथंभौर में साल 2017-18 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ( DOIT ) ने करीब 65 करोड़ की लागत से हाईटेक सर्विलांस सिस्टम लगाया था. इनसे रणथंभौर का करीब 942 वर्ग किमी क्षेत्र थर्मल कैमरों से कवर किया था. इसके जरिए वनकर्मी सम्पूर्ण क्षेत्र की निगरानी रख रहे थे.
सर्विलांस सिस्टम का कार्य
- बाघ-बाघिन एवं अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा और मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग
- टाइगर रिजर्व में शिकार की घटनाओं पर रोक लगाना
- वन क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध चराई रोकने के लिए