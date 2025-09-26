ETV Bharat / state

रणथंभौर में टाइगर्स की ट्रैकिंग मुश्किल, 65 करोड़ का सर्विलांस सिस्टम ठप

सवाई माधोपुर: देशभर में रणथंभौर अपने यहां विचरण कर रहे टाइगर्स को लेकर जाना जाता है, लेकिन विभागीय अनदेखी के चलते करोड़ों रुपए की लागत से यहां लगाया सर्विलांस सिस्टम कई माह से बंद है. लिहाजा बाघों की मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग में दिक्कत आ रही है. टाइगर रिजर्व में अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा. टाइगर रिजर्व के 12 में से 11 थर्मल कैमरे खराब है.

रणथंभौर के सीसीएफ अनूप केआर ने कहा कि सर्विलांस सिस्टम के थर्मल कैमरे खराब हैं. इसकी सूचना कई बार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दी. कई बार लिखित शिकायत के बाद भी कैमरे ठीक नहीं किए गए. रणथंभौर का सर्विलांस सिस्टम बंद है. यह सिस्टम 24 घंटे रणथंभौर के संवेदनशील इलाकों की निगरानी रखता था. सर्विलांस सिस्टम के 12 में से 11 कैमरे बंद है. महज एक कैमरा चालू है. इससे ना बाघों की मॉनिटरिंग ढंग से हो पा रही और ना जंगल में अवैध गतिविधियां रुक रही.