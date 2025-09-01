नई दिल्ली: दिल्ली जू में एवियन इन्फ्लूएंजा संक्रमण के कारण 12 पक्षियों की मौत के बाद निगरानी और जैव-सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया है. यहां मानिटरिंग टीम दिन में दो बार पूरे परिसर का सर्वेक्षण कर रही हैं और अन्य प्रवासी पक्षियों के बाड़ों, तालाबों और चारागाहों की सफाई और कीटाणुशोधन का काम किया जा रहा है . इधर स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं. केवल कुछ दिनों तक मांसाहारी खाने से परहेज की अपील की है.

सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जानवरों की निगरानी : केयरटेकर्स द्वारा और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जानवरों के स्वास्थ्य और व्यवहार पर नज़र रखी जा रही है. अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों को दस्ताने, मास्क, सुरक्षात्मक सूट और जूते के कवर उपलब्ध कराए गए हैं. तीन पेंटेड स्टॉर्क और एक काली गर्दन वाले आइबिस को उपचार के लिए अलग कर दिया गया है और वे निगरानी में हैं. रविवार तक, 6 पेंटेड स्टॉर्कऔर दो काली गर्दन वाले आइबिस की मौत हो गई थी जबकि चार प्रवासी चित्रित सारस तालाबों में मर चुके थे. अधिकारियों ने बताया कि दो सारस और दो आइबिस के नमूनों में H5N1 वायरस पाया गया.

चिड़ियाघर परिसर को पब्लिक के लिए किया गया बंद : चिड़ियाघर के एक बयान के अनुसार, पिछले गुरुवार को दो काली गर्दन वाले आइबिस की मौत हो गई और उनके नमूने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD), भोपाल भेजे गए. रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वे H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस से संक्रमित थे. शुक्रवार को पेंटेड स्टॉर्क में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद, चिड़ियाघर के अधिकारियों ने परिसर को अस्थायी रूप से जनता के लिए बंद कर दिया.

पक्षियों में फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए तैयार की गई योजना : चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि अन्य जानवरों और पक्षियों में फ्लू के प्रसार को रोकने और चिड़ियाघर के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार की गई है.

सभी पक्षियों और जानवरों पर रखी जा रही कड़ी नजर : अधिकारी ने कहा, "सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और सभी पक्षियों और जानवरों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है. स्तनधारियों, खासकर शेर और बाघ पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, जो इस तरह के प्रकोप के दौरान असुरक्षित होते हैं."इस बीच, चिड़ियाघर अगली सूचना तक दर्शकों के लिए बंद रहेगा.

21 दिनों तक पक्षियों की नियमित रूप से रैंडम करेंगे जांच : "प्रोटोकॉल के अनुसार, हम स्थिति पर कड़ी नज़र रखेंगे और अगले 21 दिनों तक पक्षियों की नियमित रूप से रैंडम जांच करेंगे, बशर्ते इस बीच कोई मौत न हो. एक बार जब मौतें रुक जाएं, तो हर 15 दिनों में कम से कम तीन बार जांच की जाएगी ताकि यह पुष्टि हो सके कि चिड़ियाघर पूरी तरह से वायरस मुक्त है. अगर बीच में कोई मौत होती है, तो समय-सीमा उसी के अनुसार फिर से निर्धारित की जाएगी और स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

