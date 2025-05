ETV Bharat / state

सरेंडर नक्सली बनेंगे आत्मनिर्भर, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने थामा हाथ - SURRENDERED NAXALITES

नक्सलवाद के खिलाफ विकास की लड़ाई ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 30, 2025 at 1:40 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 2:13 PM IST 4 Min Read

दंतेवाड़ा: नक्सलगढ़ की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है. जिला प्रशासन की कोशिशों का फायदा अब जमीन पर नजर आने लगा है. पढ़ाई छोड़कर नक्सल विचारधारा से जुड़ने वाले युवाओं का अब नक्सलवाद से मोहभंग हो चुका है. युवा अब जान गए हैं कि माओवादी अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे. दंतेवाड़ा सहित पूरे बस्तर में तेजी से युवाओं का रुझान स्किल डेवलपमेंट और पढ़ाई के क्षेत्र में होने लगा है. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी और हिंसा पीड़ित भी स्किल डेवलपेंट कोर्स और पढ़ाई के जरिए अपनी जिंदगी बनाने का हुनर सीखने लगे हैं. सरेंडर नक्सली संवारेंगे अपना भविष्य: सरेंडर करने वाले पुरुष और महिला माओवादियों को दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से स्किल डेवलपेंट का कोर्स कराया जा रहा है. जिसकी जैसी रुचि है उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग उस हिसाब की दी जा रही है. ज्यादातर महिलाएं सिलाई कढ़ाई काम सीख रही हैं तो कुछ कंप्यूटर का कोर्स कर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं. कई युवतियां ऐसी भी हैं जो यहां से पढ़ाई कर भविष्य में अफसर बनने का सपना देख रही हैं. उनका कहना है कि वो सिर्फ सपने नहीं देख रही हैं बल्कि उसे पूरा करने की भरसक कोशिश भी कर रही हैं. नक्सलवाद के खिलाफ विकास की लड़ाई (ETV Bharat)

