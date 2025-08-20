सुकमा : बस्तर की धरती ने एक बार फिर बदलाव और उम्मीद का अनोखा संदेश दिया है. जो हाथ पहले हथियारों से निर्दोषों को लहू बहाते थे, आज उन्हीं हाथों ने प्रकृति को नवजीवन देने का रास्ता चुना है. सुकमा पुलिस लाइन परिसर में आयोजित पोदला उरस्कना कार्यक्रम में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पौधारोपण किया.इस दौरान एसपी किरण चव्हाण और वन मंडल अधिकारी अक्षय दिनकर भोसले भी मौजूद थे.





खून नहीं अब मिट्टी से सने हाथ : इस पहल के तहत परिसर में 110 पौधे लगाए गए. हर पौधा सिर्फ हरियाली का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक गहरी भावनाओं से जुड़ा संदेश भी था. पुलिस और वन विभाग की पहल के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपनी मां और शहीद जवानों के नाम पर पौधे लगाएं. ये क्षण बेहद भावुक था क्योंकि जिनके कारण जवान शहीद हुए आज उन्हीं जवानों के नाम इनके हाथ पौधा लगा रहे थे.इस दौरान आत्मसमर्पित नक्सली भीमा ने कहा कि मैंने कई साल परिवार से दूर रहकर नक्सली संगठन में जीवन बिताया. उस रास्ते में सिर्फ कठिनाई, डर और दर्द था. लेकिन सरकार की नीतियों और पुलिस की पहल ने मुझे आत्मसमर्पण करने की प्रेरणा दी.

नक्सलियों ने किया पौधारोपण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पौधारोपण कार्यक्रम की सराहना की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब मैं परिवार के साथ सुरक्षित जीवन जी रहा हूं. आज मां के नाम एक पेड़ लगाकर ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर रहा हूं- भीमा, आत्मसमर्पित नक्सली

आत्मसमर्पित नक्सलियों ने हरियाली और शांति का दिया संदेश : कार्यक्रम में मौजूद दूसरे आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी अपनी माता और शहीद जवानों के नाम पर पौधे लगाए. यह दृश्य बेहद मार्मिक था. इन जगहों पर कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब यहां हरियाली जड़ें जमा रही हैं. ये ना सिर्फ बस्तर बल्कि पूरे देश के लिए उम्मीद की किरण है.आत्मसमर्पित नक्सलियों के चेहरे पर संतोष और राहत साफ झलक रही थी. ये वही लोग थे, जिनके नाम से कभी गांव-गांव में दहशत फैल जाती थी, लेकिन अब ये लोग हरियाली और शांति का संदेश देने वाले बन चुके हैं.अधिकारियों ने बताया कि एक पेड़ लगाने का मतलब सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं है, बल्कि अपने जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव की नींव रखना भी है.

मां और शहीदों के नाम आत्मसमर्पित नक्सलियों ने लगाए पौधे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ना ही पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. पौधरोपण जैसी पहल उन्हें समाज और पर्यावरण दोनों से जोड़ने का काम कर रही है- किरण चव्हाण, एसपी



वहीं वन मंडल अधिकारी अक्षय दिनकर भोसले ने कहा कि हर पेड़ जीवन का प्रतीक है और जब आत्मसमर्पित नक्सली मां के नाम एक पेड़ लगाते हैं, तो ये उनके बदलाव का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है.

डीएफओ ने लगाया पौधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत : इस कार्यक्रम के दौरान न केवल पौधे लगाए गए, बल्कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को जीवन में हरियाली और प्रकृति के महत्व को भी समझाया गया. सुकमा पुलिस और वन विभाग की इस अनोखी पहल ने ये साबित कर दिया है कि सही दिशा और अवसर मिलने पर बदलाव असंभव नहीं है.आज जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, उन्हीं हाथों ने जीवन और उम्मीद के पौधे लगाए हैं. यह पहल न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए नई शुरुआत है, बल्कि बस्तर की धरती पर शांति और हरियाली के नए अध्याय का आगाज भी है.



कोहकामेटा नक्सली मुठभेड़ पर सियासत, कांग्रेस जांच समिति ने बताया फर्जी, परिवार का दावा पुलिस ने बनाया दबाव

स्वास्थ्य केंद्र समेत धान उपार्जन केंद्र की मांग,गांव में परेशानियों का अंबार, ग्रामीणों की कलेक्टर से गुहार

नारायणपुर में बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण: 8 लाख के इनामी डॉक्टर सहित 30 लाख के आठ माओवादियों का सरेंडर