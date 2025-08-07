Essay Contest 2025

सरेंडर महिला नक्सली बांधेंगी गृहमंत्री विजय शर्मा को राखी - SURRENDER NAXALITES WILL TIE RAKHI

तीन दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा.

SURRENDER NAXALITES WILL TIE RAKHI
सरेंडर महिला नक्सली बांधेंगे गृहमंत्री विजय शर्मा को राखी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 7:19 PM IST

बस्तर: नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में डिप्टी सीएम और गृहमंत्री का प्रभार देख रहे विजय शर्मा आज जगदलपुर पहुंचे हैं. कलेक्ट्रेट दफ्तर में विजय शर्मा का स्वागत किया गया. जिला प्रशासन के साथ डिप्टी सीएम ने यहां एक बैठक भी की.

विजय शर्मा का बस्तर दौरा: गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर मेरा प्रभारी जिला है. यहां की परिस्थितियों को समझना मेरी जिम्मेदारी है. इसी कड़ी में बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों का भी दौरा कर नक्सल उन्मूलन से जुड़े मुद्दों की गहराई से समीक्षा करूंगा.

इस बार का रक्षाबंधन मेरे लिए विशेष है. मैं इस बार उन बहनों के बीच रहूंगा, जिन्होंने नक्सली संगठन को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का साहसिक निर्णय लिया. सरेंडर के बाद पुनर्वास की राह अपनाई: विजय शर्मा, गृहमंत्री, छत्तीसगढ़

सरेंडर महिला नक्सलियों से बंधवाएंगे राखी: विजय शर्मा ने कहा कि जब उन्होंने यह इच्छा अपनी बहन से साझा की तो उनकी बहन ने उन्हें राखी बांधी और कहा अब आप चल दो, उन बहनों को आपकी ज़रूरत है. डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्य धारा में जुड़ चुकी सभी बहनों के साथ रक्षाबंधन मैं बस्तर में मनाऊंगा. गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और समूची जनता उनके साथ खड़ी है. गृह मंत्री ने बस्तर की पुनर्वास किए सभी बेटियों को संदेश देते हुए कहा कि अब वे अकेली नहीं हैं शासन, प्रशासन और समाज उनके साथ है.

300 माओवादी हो चुके हैं ढेर: साल 2024-25 में नक्सल प्रभावित बस्तर में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा रही है. जिनमें अब तक लगभग 300 माओवादी दंडकारण्य इलाके में मारे गए हैं. वहीं लगातार ऑपरेशन के चलते व छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर करीब 600 माओवादियों ने सरेंडर किया है. इनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग 50-50 है.

नक्सलगढ़ में माओवादी मना रहे शहीदी सप्ताह: नक्सल प्रभावित बस्तर के घने जंगलों में माओवादी शहीदी सप्ताह मना रहे हैं. नक्सलियों ने एक वीडियो भी जारी किया है जो श्रद्धांजलि सभा का बताया जा रहा है.

गृहमंत्री ने ली बैठक: प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने जिले में की जा रही नवाचार एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में लिया गया. मंत्री शर्मा ने कहा कि दो से अधिक बार शराब या नशा के अन्य स्रोत की तस्करी में संलग्न पाए जाने पर संबंधित की सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई करें. डिप्टी सीएम ने कहा कि नशा संबंधी मामलों के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ दवा के व्यापारियों की बैठक करें. मंत्री ने सुपर हॉस्पिटल में ओपीडी संचालन को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के प्रमुख मार्गों के किनारे के ग्राम पंचायतों में काम्प्लेक्स निर्माण के तहत अच्छी दुकानें और परिसर बनाए.

पुलिस को दिए सख्ती बरतने के निर्देश: बैठक में गृह विभाग से जुआ, सटटा, अवैध शराब के प्रकरणों की स्थिति, गोधन के अवैध परिवहन की स्थिति, ट्रैफिक और क़ानून व्यवस्था, यातायात जागरूकता कार्यक्रम की गतिविधि, हिट एंड रन के मामले, मोटरयान अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण धाराओं में की गई कार्रवाई, खतरनाक तरीके से वाहन चालन पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई, गुम इंसानों के प्रकरण की, राजस्व प्रकरण वापसी की, एनडीपीएस के मामले की जानकारी की समीक्षा की गई.

स्वास्थ्य सेवाओं पर हुई बैठक: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा किए गए नवाचार की स्थिति, आयुष्मान कार्ड की, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, मोबाइल वैन, ओपीडी की स्थिति-दवाईयों का प्रबंधन, डॉक्टर, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, स्टॉफ नर्स लैब टेक्नीशियन की उपलब्धता, जन औषधि केंद्रों की स्थिति, सिकलसेल डायग्रोसिस सहित आगामी तीन माह में किए जाने वाले बड़े कार्य हेतु लक्ष्य तथा कार्ययोजना की समीक्षा की गई.

