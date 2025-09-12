ETV Bharat / state

नेपाल में हिंसा और Gen-Z आंदोलन, सरगुजा के पांच युवा काठमांडू में फंसे, सुरक्षित वापसी की पहल जारी

सरगुजा अंबिकापुर के पांच युवा काठमांडू में फंसे: अंबिकापुर शहर के सदर रोड निवासी मोहित जिंदल अपने चार दोस्तों अनमोल अग्रवाल, अम्बर जैन, वेदप्रकाश पाण्डेय, शंभू सरदार के साथ 3 सितम्बर को कार से नेपाल गए थे. पशुपतिनाथ के दर्शन और घूमने के लिए नेपाल गए युवक काठमांडू में थे. इसी दौरान नेपाल में जेन जी प्रदर्शन के कारण अराजक स्थित पैदा हो गई. नेपाल में हिंसक झडप, आगजनी जैसी घटनाओं के कारण सरगुजा के पांचों युवा नेपाल में ही फंसे हुए हैं.

सरगुजा: नेपाल में चल रहे हिंसा और तत्खा पलट के बीच शहर के पांच युवा भी नेपाल में फंसे हुए है. तनावपूर्ण स्थिति, विरोध प्रदर्शन और आगजनी जैसी घटनाओं के बीच युवाओं के फंस जाने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है. अच्छी बात यह है कि समय रहते कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल की पहल पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली तक बात की है. फिलहाल सभी युवा सुरक्षित बताए जा रहे हैं. युवाओं को वापस भारत लाने का प्रयास जारी है.

नेपाल में फंसे युवाओं से ईटीवी भारत ने की बात: नेपाल में फंसे मोहित जिंदल के बड़े भाई शुभम अग्रवाल ने बताया कि युवाओं ने नेपाल की स्थिति खराब होने के बाद परिजन को इसकी जानकारी दी जिसके बाद परिजन ने कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल को वस्तु स्थिति से अवगत कराया. मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने सीएम साय को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद सीएम के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने दिल्ली में दूतावास को मामले की जानकारी दी. मंत्री ने स्वयं युवाओं से बात कर उनका हाल चाल जाना वहीं दूतावास से भी युवाओं से संपर्क किया गया और उनके हालात का जायजा लिया.

मंत्री राजेश अग्रवाल का बयान: इस मामले में मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि पांच लोगों के नेपाल में फंसने की जानकारी मिली थी. मैंने सीएम साहब को इसकी जानकारी दी जिसके बाद उनके द्वारा तुरंत पहल की गई. एम्बेसी से युवाओं के पास फोन गया था. सभी युवा सुरक्षित हैं और एक दो दिन में वे भारत आ जाएंगे.

नेपाल में कब से जारी है Gen-Z आंदोलन: नेपाल में सोमवार 8 सितंबर 2025 को जेन जी प्रदर्शन की शुरुआत हुई. अभी चार दिन बीत जाने के बाद भी यहां आंदोलन की गति धीमी नहीं पड़ी है. इस सबके बीच हालात कुछ हद तक काबू में है. सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन हुआ. कई मंत्रियों को पीटा गया. इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर नेपाल के पीएम को भी इस्तीफा देना पड़ा.