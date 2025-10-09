अब अपराधियों की खैर नहीं: सरगुजा पुलिस का क्यूआर कोड लॉन्च, स्कैन कर दें पुलिस को सूचना, आईजी लेंगे फीडबैक
क्राइम कंट्रोल के लिए सरगुजा पुलिस का नया एक्शन.
Published : October 9, 2025 at 7:15 AM IST|
Published : October 9, 2025 at 7:15 AM IST|
Updated : October 9, 2025 at 7:32 AM IST
सरगुजा: संभाग में पुलिसिंग सिस्टम में कसावट लाने के लिए सरगुजा रेंज के आई जी दीपक झा ने नई पहल की शुरुआत की है. इस नई पहल के तहत सरगुजा रेंज के सभी थाने और चौकियों में क्यूआर कोड लगाये जाएंगे. इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आम लोग अपना फीड बैक पुलिस के आला अफसरों को दे सकेंगे. बड़ी बात ये है की इस फीड बैक की समीक्षा खुद सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा करेंगे.
सरगुजा पुलिस ने लॉन्च किया क्यूआर कोड: पुलिस काम कर रही है या नही, थानों में लोगों से किस तरह का बर्ताव हो रहा है, शिकायत पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इस तरह की तमाम बातों की शिकायतें आम आदमी उच्च अधिकारियों से पहले नहीं कर पाता था. अपनी शिकायत को आला अधिकारी तक पहुंचाना लोगों के लिए मुश्किल था. ज्यादातर मामलों में आम आदमी अपनी शिकायत लेकर थाने से आगे नहीं बढ़ पाता था. लेकिन अब आईजी की पहल पर इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बना दिया गया है. अब मात्र एक स्कैन से आप अपना पूरा फीड बैक सीधे पुलिस के बड़े अधिकारी और आईजी तक पहुंचा सकते हैं.
थानों में लोगों से किस तरह से बर्ताव हो रहा है, शिकायत पर हुई कार्रवाई पर लोगों का क्या फीड बैक है, इस तरह की बातें लोग अब बेझिझक होकर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके बता सकेंगे. आप जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे एक गूगल फ़ार्म आपके मोबाइल पर ओपन होगा उसमे आपको जिला सेलेक्ट करना है, फिर थाना सेलेक्ट करना है और फिर उसमें आप अपनी बात लिख सकते हैं. ये फीड बैक सीधे आईजी कार्यालय तक पहुंचेगा और यहां से हम पूरा प्रयास करेंगे की फीड बैक देने वाले की जो शिकायत है उसे दूर किया जाए: दीपक झा, आईजी, सरगुजा रेंज
आपराधिक गतिविधियों की भी दे सकते हैं सूचना: आईजी सरगुजा रेंज दीपक झा ने बताया कि ''प्रदेश के अन्य जिलो में इस तरह की पहल अभी तक तो नही देखी गई है. लेकिन सरगुजा रेंज के सभी जिलो में अब से ये सुविधा शुरू कर दी गई है. बड़ी बात ये है की इसमें शिकायत कर्ता अगर चाहे तो अपनी पहचान जाहिर कर सकता है या चाहे तो नहीं भी कर सकता है. सिर्फ शिकायत या आवेदन के लिए शहर की अन्य गतिविधियों या सूचना या फोटो वीडियो आप पुलिस के अधिकारियो तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं''.
क्राइम कंट्रोल में मिलेगी मदद: छत्तीसगढ़ और सरगुजा में इसके पहले भी पुलिसिंग को बेहतर करने के कई प्रयोग किए जा चुके हैं. लेकिन इस नई पहल से उन अफसरों और थानेदारों पर आईजी की नजर रहेगी जो लोगों की शिकायतों को पहले गंभीरता से नहीं लिया करते थे. अब जब शिकायत सीधे आईजी तक जाएगी तो अफसरों और थाना प्रभारियों को उसपर हुई कार्रवाई का जवाब भी देना होगा. इस नई पहल से क्राइम कंट्रोल में कितनी मदद पुलिस को मिलेगी ये तो वक्त बताएगा. लेकिन इतना तय है कि इसका असर पुलिस की कार्यशैली में जरुर नजर आएगा. लोग भी अपनी शिकायतें पुलिस तक आसानी से पहुंचा सकेंगे.
