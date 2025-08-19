ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ गतका प्रतियोगिता में सरगुजा का दबदबा, खिलाड़ियों ने जीते 8 पदक - SURGUJA PLAYERS PERFORMANCE

सरगुजा संभाग खेल के क्षेत्र में लगातार नाम रौशन कर रहा है.

दुर्ग में छत्तीसगढ़ गतका प्रतियोगिता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2025 at 5:44 PM IST

2 Min Read

सरगुजा: छत्तीसगढ़ गतका प्रतियोगिता में सरगुजा ने इस बार बाजी मारी है. दुर्ग में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. इसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक अपने नाम किए हैं. सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर गतका की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया है. दुर्ग में आयोजित हुए इस प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग से कुल 14 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. जिसमें 8 प्लेयर्स ने जीत दर्ज की है.

किन खिलाड़ियों ने जीते पदक ?: गतका प्रतियोगिता में जिन खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की है. उसमें सरगुजा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी शामिल हैं. टीम इवेंट में नूर फातिमा,अलका एवं सुष्मिता ने कांस्य पदक जीता. वहीं शिव रतन, संजय एवं अमन ने भी कांस्य पदक हासिल कर टीम इवेंट में कमाल किया.व्यक्तिगत श्रेणी में ऋषभ कुमार ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए रजत पदक जीता है. इस तरह खिलाड़ियों ने कुल 8 पदक हासिल किया है. वहीं सुजाता, सरिता, कशिश, सिमरन, ललिता, राजवीर एवं पुष्पेंद्र ने भी शानदार प्रदर्शन कर सरगुजा संभाग का मान बढ़ाया.

गतका में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी (ETV BHARAT)

सरगुजा के खिलाड़ी लगातार गतका खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर संभाग का नाम रोशन कर रहे है- राजेश प्रताप सिंह, कोच, गतका खेल

पंजाब के खेल में छत्तीसगढ़ का जलवा: इस प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग के कोच एवं मैनेजर के रूप में राजेश प्रताप सिंह, कृष्ण एक्का एवं रजत सिंह उपस्थित रहे. सभी कोच ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया. गतका पंजाब का पारंपरिक खेल है लेकिन छत्तीसगढ़ और सरगुजा जैसे वनांचल में इस खेल का खास महत्त्व नहीं था, लेकिन गतका संघ के लगातार प्रयासों से सरगुजा के बच्चे गतका जैसे खेल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. अलग अलग तरह के खेलों में तो सरगुजा ने कई बार नाम रौशन किया है. इस बार हुए प्रतियोगिता में सरगुजा के खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया है.

TAGGED:

GATKA COMPETITION 2025 IN CG

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

