ETV Bharat / state

सरगुजा पेट्रोल पंप मर्डर अपडेट: हत्यारा पहले भी हत्या और चोरी का था आरोपी

सरगुजा: अंबिकापुर पेट्रोल पंप में काम करने वाली युवती की बेरहमी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बात करने से मना करने से आरोपी युवती से नाराज था इसलिए उसने युवती के हत्या की योजना बनाई. आरोपी ने घटना से कुछ देर पहले ही एक हार्डवेयर दुकान से चाकू खरीदा था. बड़ी बात यह है कि आरोपी आदतन अपराधी है और पूर्व में भी हत्या और चोरी के मामले में जेल जा चुका है. पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. घटना की जांच कर रही है.

दशहरा के दिन सुबह 11.40 बजे श्री कृपा फ्यूल में काम करने वाली बलरामपुर की रहने वाली युवती को एक युवक ने दौड़ा दौड़ाकर चाकू मारकर घायल कर दिया. इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवती को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई. इधर घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. युवती की दिन दहाड़े हत्या कर भाग रहे आरोपी को पेट्रोल पंप के बगल में संचालित फ्रेंड चिकन कार्नर के संचालक गुरदेव सिंह व वार्डवासी अरुण कुमार सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर पुलिस ने सुपुर्द कर दिया था.

इस मामले में पकड़े गए युवक की पहचान कुसमी के भुलसीकला निवासी 28 वर्षीय जोगेंद्र पैकरा उर्फ लादेन के रूप में की गई है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था लेकिन बाद में युवती ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिससे नाराज होकर उसने इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई.