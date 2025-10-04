ETV Bharat / state

सरगुजा पेट्रोल पंप मर्डर अपडेट: हत्यारा पहले भी हत्या और चोरी का था आरोपी

आरोपी ने सरगुजा पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने हार्डवेयर दुकान से चाकू खरीदा था.

SURGUJA MURDER
सरगुजा मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 2:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: अंबिकापुर पेट्रोल पंप में काम करने वाली युवती की बेरहमी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बात करने से मना करने से आरोपी युवती से नाराज था इसलिए उसने युवती के हत्या की योजना बनाई. आरोपी ने घटना से कुछ देर पहले ही एक हार्डवेयर दुकान से चाकू खरीदा था. बड़ी बात यह है कि आरोपी आदतन अपराधी है और पूर्व में भी हत्या और चोरी के मामले में जेल जा चुका है. पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. घटना की जांच कर रही है.

दशहरा के दिन सुबह 11.40 बजे श्री कृपा फ्यूल में काम करने वाली बलरामपुर की रहने वाली युवती को एक युवक ने दौड़ा दौड़ाकर चाकू मारकर घायल कर दिया. इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवती को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई. इधर घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. युवती की दिन दहाड़े हत्या कर भाग रहे आरोपी को पेट्रोल पंप के बगल में संचालित फ्रेंड चिकन कार्नर के संचालक गुरदेव सिंह व वार्डवासी अरुण कुमार सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर पुलिस ने सुपुर्द कर दिया था.

इस मामले में पकड़े गए युवक की पहचान कुसमी के भुलसीकला निवासी 28 वर्षीय जोगेंद्र पैकरा उर्फ लादेन के रूप में की गई है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था लेकिन बाद में युवती ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिससे नाराज होकर उसने इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई.

पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी किस्म का है और पूर्व में भी कुसमी क्षेत्र में एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है. इसके अतिरिक्त उसके खिलाफ अन्य अपराध भी दर्ज है. युवती द्वारा बात नहीं करने से आक्रोशित युवक ने हत्या की योजना बनाई और 2 अक्टूबर को पेट्रोल पंप के समीप स्थित हार्डवेयर दुकान से उसने घटना में प्रयुक्त चाकू खरीदा. फिर सीधे पेट्रोल पंप पहुंचकर युवती पर हमला कर दिया. इसके साथ ही आरोपी एयरगन अपने किसी दोस्त से लेकर आया था. पुलिस ने आरोपी जोगेंद्र से घटना में प्रयुक्त चाकु, आरोपी का बैग, मोटरसाइकिल, पीड़िता का चप्पल, आरोपी का चश्मा जब्त करने के साथ ही बीएनएस की धारा 103(1) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

इस मामले में सीएसपी राहुल बंसल ने बताया कि " आरोपी युवक बलरामपुर का रहने वाला है, उसका पुराना रिकॉर्ड तलाशने के बाद पता चला की वो पहले भी हत्या और चोरी के मामले में आरोपी था, लेकिन उनसे वो बरी हो गया था. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे शंका था कि युवती का किसी और युवक के साथ अफेयर है. जिसके बाद उसने युवती की हत्या की योजना बनाई. स्थानीय दुकान से चाकू खरीदा और इस घटना को अंजाम दिया. "

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर एफआईआर, किसान क्रेडिट कार्ड से फर्जीवाड़ा मामला
युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, चाय बिस्किट लेकर पहुंचे पशुधन विकास विभाग, अफसरों पर नदारद रहने के आरोप
19 साल के आरोपी को मर्डर केस में आजीवन कारावास, धमतरी में एक साल पहले चाबी से वार कर की थी हत्या

For All Latest Updates

TAGGED:

SURGUJA NEWSसरगुजा पेट्रोल पंप मर्डर अपडेटSURGUJA POLICEप्रेमी ने की प्रेमिका की हत्याSURGUJA PETROL PUMP MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.