मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने निरस्त की 448 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, 3 साल में नहीं कर पाया आवेदनों की स्क्रूटनी

अब व्यापम से होगी भर्ती: इस दौरान 23 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की मौजूदगी में स्वशासी समिति की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में भर्ती प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई. जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया था कि भर्ती को व्यापम के जरिए कराया जाए. स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद कॉलेज प्रबंधन ने प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए सभी भर्ती प्रक्रियाओं को निरस्त कर दिया है. इस संबंध में कॉलेज के डीन ने आदेश भी जारी कर दिया है.

मेडिकल कॉलेज की भर्ती प्रक्रिया निरस्त: राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में 448 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई थी. इस दौरान मेडिकल कॉलेज में नौकरी पाने के लिए प्रदेश भर से लगभग 1 लाख 25 हजार लोगों ने आवेदन किया था. आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवेदनों की स्क्रूटनी की जा रही थी. हैरानी की बात तो यह है कि कॉलेज प्रबंधन ने भर्ती तो निकाल दी लेकिन तीन साल का समय बीत जाने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन स्क्रूटनी नहीं कर पाया. प्रबंधन स्टाफ की कमी का हवाला देकर स्क्रूटनी को टालता रहा.

सरगुजा : राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पिछले तीन सालों से लटकी 448 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आखिरकार निरस्त कर दी गई है. स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद कॉलेज प्रबंधन ने देर शाम इसका आदेश जारी कर दिया है.

1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया था आवेदन: कॉलेज प्रबंधन ने अपनी ओर से तीन सालों तक लटकाकर रखी गई भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया. अब इन पदों के लिए व्यापम द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा और भर्ती की जाएगी. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन 1 लाख 25 हजार लोगों ने लंबी कतारों में लगकर और कठिनाइयों का सामना कर आवेदन भरा था उनके आवेदन फॉर्म का क्या होगा.

आवेदन करने के लिए स्पीड पोस्ट का प्रावधान किया गया था. जिसके बाद पोस्ट ऑफिस में आवेदन फॉर्म जमा करने को लेकर युवा जद्दोजहद करते नजर आए थे. इस दौरान विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई. इसके साथ ही आवेदन भरने के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचनित जनजाति वर्ग के लिए 200, ओबीसी व अनारक्षित वर्ग के लिए 300 सौ रुपए शुल्क लिया गया. युवा पिछले तीन सालों से फीस और आवेदन जमा कर भर्ती प्रक्रिया होने का इन्तजार कर रहे थे. ऐसे में इन आवेदनों और उनकी फीस का क्या होगा इसे लेकर कॉलेज प्रबंधन के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है.

साल 2022-23 में मेडिकल कॉलेज में 448 पदों में भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे. जिसमें 1 लाख से ज्यादा आवेदन मिले थे. भर्ती प्रक्रिया में ऑफिशियल और टेक्नीकल समस्याएं आ रही थी. जिसके बाद सरकार से व्यापम के जरिए भर्ती के लिए निवेदन किया गया था. जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई- डॉ. अविनाश मेश्राम, डीन, आरएसडीकेएस शासकीय मेडिकल कॉलेज

आरएसडीकेएस शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि स्वशासी समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद भर्ती को व्यापम से कराने का निर्णय लिया गया. अब आगे की प्रक्रिया व्यापम द्वारा की जाएगी. डीन ने कहा कि छात्रों की फीस जिस माध्यम से जमा हुई है उसे वापस करने पर विचार किया जायेगा.