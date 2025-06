ETV Bharat / state

सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में खैरबार ग्राम पंचायत है. गांव की आबादी करीब 5 हजार से ज्यादा है. इस गांव के लोग वर्षों से अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए भटक रहे हैं. यह कोई दूरस्थ गांव भी नहीं है, बल्कि सरगुजा संभाग मुख्यालय के अंबिकापुर शहर से सटा हुआ है. अंबिकापुर शहर की सीमा खत्म होते ही इस गांव की सीमा शुरू हो जाती है. खैरबार गांव के लोगों की परेशानी: ETV भारत की टीम ने ग्रामीणों की समस्या की पड़ताल की. गांव वालों ने बताया कि हर विधायक, सांसद और तमाम जन प्रतिनिधियों को हमारी पीड़ा की जानकारी है, लेकिन सुध कोई नहीं लेता है. ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में सरकार से सुशासन तिहार में इसकी शिकायत की गई, लेकिन वहां से भी जवाब बड़ा ही हास्यास्पद आया. खैरबार ग्राम पंचायत (ETV Bharat Chhattisgarh) ग्राम पंचायत की उप सरपंच रीता बडगे कहती हैं "सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को है. उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है. कागज के अभाव में जाति प्रमाणपत्र नहीं बनता है."गांव के अनिल मिंज बताते हैं कि ''समस्या ये है कि हमारे बच्चे कितना भी पढ़ लिख जायें, लेकिन आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं.'' बच्चों का नहीं बन रहा जाति प्रमाण पत्र (ETV Bharat Chhattisgarh) वन ग्राम होने के कारण हो रही परेशानी: ETV भारत की टीम ने ग्रामीणों से इस पूरी समस्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश की. ग्रामीणों ने बताया कि दरअसल हमारा गांव, वन ग्राम है. यह राजस्व ग्राम नहीं है. पंच राज बडगे कहते हैं "हमारा गांव शहर से लगा हुआ है. जनसंख्या 5 हजार से ज्यादा है, लेकिन राजस्व ग्राम नहीं हो पाने के कारण कई तरह की समस्या होती है, जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, जमीन के दस्तावेज के अभाव में कई काम नहीं होते हैं" पूरे गांव का एक ही खसरा नंबर: ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वन ग्राम होने के कारण पूरे गांव का सिर्फ एक ही खसरा नंबर है. वहीं विभागीय जानकारी के मुताबिक एक खसरा नंबर होने के कारण सरकारी रिकॉर्ड में इस गांव का नक्शा भी एक ही है. इस स्थिति में इस गांव के अलग अलग भू खंडों का नक्शा काट पाना संभव नहीं है. अलग अलग खसरा नंबर भी अलॉट नहीं हो सकता, जिसके कारण जमीनों की रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती है. खैरबार के लोगों ने अधिकारियों पर लगाया अनदेखी का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh) 11 साल पहले तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने की थी राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा: हमने ग्रामीणों से पूछा कि क्या इस समस्या को हल करने की दिशा में कोई पहल की गई है. ग्रामीणों ने बताया कि इस वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा 11 साल पहले भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने की थी. अब एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए ग्रामीण सरकार सरकार को अपना वादा याद दिला रहे हैं.

नहीं होने से नहीं हो रहे काम: ग्रामीणों के मुताबिक उनकी मुख्य समस्या यही है कि उनका गांव, अबतक राजस्व ग्राम में तब्दील नहीं हुआ है. पूर्व उप सरपंच अदीप एक्का कहते हैं "हम लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत को राजस्व ग्राम करने के लिए सरकार की ओर से पहल किया गया. सर्वे टीम ने सर्वे भी किया, दावा आपत्ति हुई, अंतिम प्रकाशन भी हो गया. अब इसको भुइंया पोर्टल में दर्ज करने के लिए कलेक्टर से मांग किए थे. सांसद महोदय आये थे, उनको भी बताये थे. नेता और अधिकारी हम लोगों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी होती है.'' सरगुजा का खैरबार ग्राम पंचायत (ETV Bharat Chhattisgarh) सर्वे का अंतिम प्रकाशन भी हो गया है, लेकिन हमारा इंतजार अबतक खत्म नहीं हुआ है- अनिल मिंज, खैरबार ग्राम पंचायत मंत्री ओपी चौधरी का दावा: ग्रामीणों की समस्या पर हमने सीधे जिले के प्रभारी मंत्री से सवाल किया, क्योंकि प्रशासन ने अपना काम कर दिया है. अब मामला शासन के हाथ में है. जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी से जब हमने खैरबार को राजस्व ग्राम बनाने को लेकर सवाल किया तो वो बगल में बैठे भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की तरफ देखे. उन्होंने भी इस समस्या के लिए सिर हिलाते हुए सहमती जताई. जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने कहा " निश्चित रूप से हम प्रशासन से चर्चा करेंगे, मंत्रालय में चर्चा करेंगे. जो विषय है, उसे ठीक कराकर उनकी चिंता करेंगे." सुशासन तिहार में भी खैरबार के लोगों की दूर नहीं हुई परेशानी (ETV Bharat Chhattisgarh) सुशासन तिहार में भी दूर नहीं हुई परेशानी: बड़ी बात यह भी है कि प्रदेश में सुशासन तिहार चला, जिसमें सरकार ने समस्या का निराकरण करने का दावा किया, लेकिन उस तिहार में भी गांव वालों की समस्या का हल नहीं निकला. अनिल मिंज बताते हैं कि शिकायत के फार्मेट में शिकायत की और पावती अपने पास रखा. कुछ दिन बाद जिला प्रशासन से किसी अधिकारी का फोन आया. उन्होंने शिकायत नम्बर कन्फर्म किया. अनिल ने बताया की फोन पर अधिकारी ने कहा कि आवेदन की कॉपी आपके पास है, मैंने कहा नहीं, क्योंकि आवेदन तो आपके पास है, सिर्फ पावती है. इस फोन से मैं समझ गया कि समस्या का निराकरण नहीं होगा.'' खैरबार वन ग्राम लेकिन ग्राम पंचायत भी: वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी श्रीवास्तव ने बताया "खैरबार आजादी के पहले से वन ग्राम है, संविधान संशोधन में 1993 में इसे ग्राम पंचायत बना दिया गया था. प्रावधान है कि अगर कोई वन ग्राम की आबादी अधिक है तो, एसडीएम को ये अधिकार है कि वो अधिसूचना जारी कर वहां ग्राम पंचायत की स्थापना कर सकता है. इस तरह जहां जरूरत महसूस हुई उन वन ग्रामो में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी" वन ग्राम के बारे में जानिए (ETV Bharat Chhattisgarh) वन ग्राम क्या होता है: वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी श्रीवास्तव ने बताया कि वन भूमि में बसे असर्वेक्षित गांव जो राजस्व ग्राम नहीं हैं, उनको वन ग्राम कहा जाता है. वन ग्राम की उत्पत्ति अंग्रेज शासन काल में हुई. जब रेल के लिए लकड़ियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी, तब वन विभाग की स्थापना कर खासकर आदिवासी और अन्य जाति के लोगों को जंगल में बसाया गया. तभी से बेगारी प्रथा का जन्म हुआ. जंगल में बसाकर उनको ये कहा गया कि जब भी लकड़ी काटने के लिए आपको बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा. इस थीम पर वन ग्रामों की स्थापना हुई, जो राजस्व ग्राम से अलग थे. वन ग्राम में मालिकाना हक वन विभाग के पास होता है. राजस्व ग्राम क्या होता है (ETV Bharat Chhattisgarh) राजस्व ग्राम क्या होता है: वो सभी सामान्य सर्वेक्षित ग्राम, जो राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो राजस्व ग्राम कहलाते हैं. राजस्व ग्राम में जमीन का खसरा, नक्शा होता है, मालिकाना हक भू-स्वामी के पास होता है. राजस्व ग्राम में भूमि से जुड़े सभी अधिकारी भू-स्वामी के पास होता है, जबकि वन ग्राम में यह हक वन विभाग के पास होता है. वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का फायदा: सीनियर एडवोकेट जेपी श्रीवास्तव ने बताया कि वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने में बहुत फायदा है. पहला वन ग्राम में ग्राम पंचायत नहीं होती है, जब ग्राम पंचायत नहीं होती है तो वहां के लोगों को विकास का रास्ता नहीं मिलता. दूसरा वहां खसरा और बी-वन नहीं होता है, जिस कारण वो ऋण नहीं ले सकते हैं, योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं. जो शासन की विभिन्न योजनायें, भूमि के माध्यम से मिलती हैं, वैसी किसी भी योजना का लाभ वन ग्राम के लोग नहीं ले सकते हैं. वन ग्राम और राजस्व ग्राम में अंतर (ETV Bharat Chhattisgarh) वन ग्राम वालों के ऊपर सम्पूर्ण पाबंदियां हैं. वन ग्राम की स्थापना ही एक ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक असमानता और अन्याय का प्रतीक है, क्योंकि वन ग्राम से ही बेगारी प्रथा का जन्म हुआ है. वन ग्राम में रहने वाले लोग, पीढ़ियों से रहने वाले लोगों के पास भी ये अधिकार नहीं हैं, कि वो अपनी भूमि को क्रय विक्रय कर सकें. वन ग्राम को राजस्व ग्राम में बदलने की प्रक्रिया (ETV Bharat Chhattisgarh) वन ग्राम को राजस्व ग्राम में बदलने की प्रक्रिया: वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी श्रीवास्तव बताते हैं कि वन ग्राम को राजस्व ग्राम में बदलने की प्रक्रिया है. वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1) ज के अंतर्गत वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदल सकते हैं. छत्तीसगढ़ के 428 वन ग्राम राजस्व ग्रामों में बदले गये, लेकिन वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में 420 वन ग्राम हैं, जिनको राजस्व ग्राम में बदला जाना आवश्यक है. वन ग्राम सामाजिक स्थिति में पिछड़े हुए गांव माने जाते हैं, जबकि प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा वन ग्राम में है, लेकिन विकास का साधन इनके पास नहीं है. अब तो वन ग्राम समाप्त ही करके, उनको राजस्व ग्राम में परिवर्तन कर देना चाहिए, तभी उन ग्रामों का हित होगा. बहरहाल प्रभारी मंत्री ने आश्वस्त किया है कि वो इस गांव के लोगों की चिंता करेंगे, मंत्रालय स्तर पर भी दिखवाएंगे. इधर ग्रामीण इस मसले पर लगातार गांव में बैठक कर रहे हैं और आगे की योजना बना रहे हैं, क्योंकि पूरे गांव के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है. 