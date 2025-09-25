ETV Bharat / state

रोजगार के लिए दुबई गए सुरेंद्र की हो गई मौत, 56 दिन बाद कल जयपुर पहुंचेगा पार्थिव शरीर

सीकर के नेहरा की ढाणी निवासी सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी.

Abu Dhabi death case
मृतक सुरेंद्र सिंह (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 8:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: परिवार का सबसे बड़ा दर्द होता है, अपनों को खो देने के बाद भी उनकी देह को अंतिम बार छू न पाना. यही पीड़ा राजस्थान के सीकर जिले के नेहरा की ढाणी गांव के स्व. सुरेंद्र सिंह के परिवार ने पिछले 56 दिनों तक झेली. रोज गांव के आंगन में मां की आंखें रास्ता निहारतीं, पिता की उम्मीदें टूटती-बनतीं और छोटे भाई की बेबसी हर किसी के दिल को झकझोर देती. आखिरकार लगातार संघर्ष और प्रयासों के बाद शुक्रवार अलसुबह सुरेंद्र का शव अबूधाबी से जयपुर पहुंचेगा.

2 अगस्त का काला दिन: सुरेंद्र (33) रोजगार की तलाश में 27 जुलाई को जयपुर से दुबई रवाना हुए थे. परिवार की उम्मीदें थीं कि बेटा काम करेगा, घर की जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन किसे मालूम था कि यह यात्रा वापसी की नहीं होगी. 2 अगस्त को अबूधाबी, यूएई में संदिग्ध परिस्थितियों में सुरेंद्र की मौत हो गई. परिजनों ने सोचा था कि जल्द ही उनका पार्थिव शरीर गांव लौट आएगा और अंतिम संस्कार कर पाएंगे, मगर हालात इसके उलट निकले. सुरेंद्र की देह वहीं रोक दी गई. छोटे भाई सुरजीत सिंह खुद डीएनए सेम्पल देने दुबई गए, लेकिन 19 सितंबर को यूएई अधिकारियों और भारतीय दूतावास ने साफ कह दिया कि शव भारत भेजने में एक महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है. यह खबर सुनते ही परिवार टूट गया.

कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा (ETV Bharat Bundi)

इसे भी पढ़ें- ओमान में फंसे अजमेर के चार युवक, 3 साल से नहीं लौटे घर, परिजन बोले-पासपोर्ट छीन लिया, बिना वेतन करवा रहे हैं काम

राष्ट्रपति के नाम याचिका दायर की: बूंदी निवासी और कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा से पीड़ित परिवार ने 19 सितंबर की रात को उनसे संपर्क किया. शर्मा ने अगले ही दिन राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की. साथ ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और विदेश मंत्रालय को भी शिकायत भेजी. शर्मा का कहना था कि 50 दिन तक एक भारतीय नागरिक की देह को रोककर रखना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है. उन्होंने तुरंत पार्थिव शरीर भारत भेजने की मांग उठाई.

विदेश मंत्रालय और दूतावास की सक्रियता: चर्मेश शर्मा ने बताया कि 20 सितंबर को दायर याचिका के बाद विदेश मंत्रालय हरकत में आया. 22 सितंबर को विदेश सचिव ने अबूधाबी में भारतीय राजदूत और दूतावास को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए. उसी दिन खाड़ी देशों के प्रभारी ने भी आदेश भेजे. दूतावास ने पहली बार परिवार से सीधे संवाद किया. चर्मेश शर्मा ने सुरेंद्र के भाई सुरजीत और उनके मित्र रामकुमार नेहरा की दूतावास अधिकारियों से बात करवाई. इसके बाद मामले ने रफ्तार पकड़ी.

इसे भी पढ़ें- सऊदी अरब-इजरायल में नौकरी के नाम पर ठगी, 150 लोगों से 20-20 हजार रुपए लिए, एक आरोपी गिरफ्तार

प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा मामला: 23 सितंबर को चर्मेश शर्मा ने नई दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा. विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिश्री से भी मुलाकात की. राष्ट्रपति भवन, पीएमओ और विदेश मंत्रालय की पहल पर आनन-फानन में जरूरी कागजी कार्यवाही पूरी होने लगी. चर्मेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम अबूधाबी से सुरेंद्र का शव रवाना किया जाएगा और शुक्रवार अलसुबह जयपुर पहुंचेगा. अंतिम संस्कार की तैयारी गांव में की जा रही है. नेहरा की ढाणी गांव में मातम पसरा हुआ है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SURENDRA SINGH BODYSIKAR NEHRA KI DHANIअबु धाबी में सुरेंद्र की मौतABU DHABI DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का आया भूकंप, धरती कांपने से दहशत में लोग

राजस्थान कांग्रेस: पार्टी ने 30 पर्यवेक्षकों को जिले किए आवंटित, कई के पास दो-दो जिले

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.