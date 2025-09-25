ETV Bharat / state

रोजगार के लिए दुबई गए सुरेंद्र की हो गई मौत, 56 दिन बाद कल जयपुर पहुंचेगा पार्थिव शरीर

मृतक सुरेंद्र सिंह ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 25, 2025 at 8:08 PM IST 3 Min Read

बूंदी: परिवार का सबसे बड़ा दर्द होता है, अपनों को खो देने के बाद भी उनकी देह को अंतिम बार छू न पाना. यही पीड़ा राजस्थान के सीकर जिले के नेहरा की ढाणी गांव के स्व. सुरेंद्र सिंह के परिवार ने पिछले 56 दिनों तक झेली. रोज गांव के आंगन में मां की आंखें रास्ता निहारतीं, पिता की उम्मीदें टूटती-बनतीं और छोटे भाई की बेबसी हर किसी के दिल को झकझोर देती. आखिरकार लगातार संघर्ष और प्रयासों के बाद शुक्रवार अलसुबह सुरेंद्र का शव अबूधाबी से जयपुर पहुंचेगा. 2 अगस्त का काला दिन: सुरेंद्र (33) रोजगार की तलाश में 27 जुलाई को जयपुर से दुबई रवाना हुए थे. परिवार की उम्मीदें थीं कि बेटा काम करेगा, घर की जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन किसे मालूम था कि यह यात्रा वापसी की नहीं होगी. 2 अगस्त को अबूधाबी, यूएई में संदिग्ध परिस्थितियों में सुरेंद्र की मौत हो गई. परिजनों ने सोचा था कि जल्द ही उनका पार्थिव शरीर गांव लौट आएगा और अंतिम संस्कार कर पाएंगे, मगर हालात इसके उलट निकले. सुरेंद्र की देह वहीं रोक दी गई. छोटे भाई सुरजीत सिंह खुद डीएनए सेम्पल देने दुबई गए, लेकिन 19 सितंबर को यूएई अधिकारियों और भारतीय दूतावास ने साफ कह दिया कि शव भारत भेजने में एक महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है. यह खबर सुनते ही परिवार टूट गया.