रोजगार के लिए दुबई गए सुरेंद्र की हो गई मौत, 56 दिन बाद कल जयपुर पहुंचेगा पार्थिव शरीर
सीकर के नेहरा की ढाणी निवासी सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी.
Published : September 25, 2025 at 8:08 PM IST
बूंदी: परिवार का सबसे बड़ा दर्द होता है, अपनों को खो देने के बाद भी उनकी देह को अंतिम बार छू न पाना. यही पीड़ा राजस्थान के सीकर जिले के नेहरा की ढाणी गांव के स्व. सुरेंद्र सिंह के परिवार ने पिछले 56 दिनों तक झेली. रोज गांव के आंगन में मां की आंखें रास्ता निहारतीं, पिता की उम्मीदें टूटती-बनतीं और छोटे भाई की बेबसी हर किसी के दिल को झकझोर देती. आखिरकार लगातार संघर्ष और प्रयासों के बाद शुक्रवार अलसुबह सुरेंद्र का शव अबूधाबी से जयपुर पहुंचेगा.
2 अगस्त का काला दिन: सुरेंद्र (33) रोजगार की तलाश में 27 जुलाई को जयपुर से दुबई रवाना हुए थे. परिवार की उम्मीदें थीं कि बेटा काम करेगा, घर की जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन किसे मालूम था कि यह यात्रा वापसी की नहीं होगी. 2 अगस्त को अबूधाबी, यूएई में संदिग्ध परिस्थितियों में सुरेंद्र की मौत हो गई. परिजनों ने सोचा था कि जल्द ही उनका पार्थिव शरीर गांव लौट आएगा और अंतिम संस्कार कर पाएंगे, मगर हालात इसके उलट निकले. सुरेंद्र की देह वहीं रोक दी गई. छोटे भाई सुरजीत सिंह खुद डीएनए सेम्पल देने दुबई गए, लेकिन 19 सितंबर को यूएई अधिकारियों और भारतीय दूतावास ने साफ कह दिया कि शव भारत भेजने में एक महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है. यह खबर सुनते ही परिवार टूट गया.
राष्ट्रपति के नाम याचिका दायर की: बूंदी निवासी और कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा से पीड़ित परिवार ने 19 सितंबर की रात को उनसे संपर्क किया. शर्मा ने अगले ही दिन राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की. साथ ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और विदेश मंत्रालय को भी शिकायत भेजी. शर्मा का कहना था कि 50 दिन तक एक भारतीय नागरिक की देह को रोककर रखना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है. उन्होंने तुरंत पार्थिव शरीर भारत भेजने की मांग उठाई.
विदेश मंत्रालय और दूतावास की सक्रियता: चर्मेश शर्मा ने बताया कि 20 सितंबर को दायर याचिका के बाद विदेश मंत्रालय हरकत में आया. 22 सितंबर को विदेश सचिव ने अबूधाबी में भारतीय राजदूत और दूतावास को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए. उसी दिन खाड़ी देशों के प्रभारी ने भी आदेश भेजे. दूतावास ने पहली बार परिवार से सीधे संवाद किया. चर्मेश शर्मा ने सुरेंद्र के भाई सुरजीत और उनके मित्र रामकुमार नेहरा की दूतावास अधिकारियों से बात करवाई. इसके बाद मामले ने रफ्तार पकड़ी.
प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा मामला: 23 सितंबर को चर्मेश शर्मा ने नई दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा. विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिश्री से भी मुलाकात की. राष्ट्रपति भवन, पीएमओ और विदेश मंत्रालय की पहल पर आनन-फानन में जरूरी कागजी कार्यवाही पूरी होने लगी. चर्मेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम अबूधाबी से सुरेंद्र का शव रवाना किया जाएगा और शुक्रवार अलसुबह जयपुर पहुंचेगा. अंतिम संस्कार की तैयारी गांव में की जा रही है. नेहरा की ढाणी गांव में मातम पसरा हुआ है.