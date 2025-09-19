ETV Bharat / state

देश में पहली बार GI Tag का विश्व रिकॉर्ड; 77 प्रोडक्ट्स के साथ यूपी नंबर वन, दुनिया चखेगी बनारस की खास मिठाई का स्वाद

दुनिया चखेगी बनारस की इस खास मिठाई का स्वाद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 19, 2025 at 8:05 AM IST | Updated : September 19, 2025 at 8:12 AM IST 6 Min Read

वाराणसी: काशी अपने घाटों की सुंदरता, नौका विहार और स्वाद के लिए भी पूरी दुनिया में जानी जाती है. अब बनारस के नाव क्राफ्ट और प्रसिद्ध मिठाई लौंगलता को वैश्विक पहचान मिलने जा रही है. बनारस की नाव और लौंगलता को GI Tag के लिए नामित किया गया है. इतना ही नहीं एक वर्ष में देश भर के कुल 75 उत्पादों को GI Tag की सूची में शामिल करने का विश्व रिकॉर्ड भी पहली बार बना है. इसमें काशी के 2 उत्पाद शामिल हैं. जीआई मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री डॉ. रजनीकांत बताते हैं, कि बनारस में नाव बनाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है. यहां डोंगा से लेकर बजड़ा तक 7 प्रकार की नावें बनती हैं. यह विशेष तरह की कला शिल्प है, जिसे GI Tag के लिए नामित किया गया है. बनारस के नाव क्राफ्ट को छोटे स्वरूप में तैयार किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले पर्यटक इसे यादों के रूप में से अपने साथ ले जा सकें. इतना ही नहीं बनारस के स्वाद को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए यहां की मिठाइयों के राजा लौंगलता को भी शामिल किया गया है. बनारस की तिरंगा बर्फी, लाल पेड़ा के बाद अब काशी के लौंगलता की भी वैश्विक पहचान बनेगी. देश में GI Tag का बनेगा विश्व रिकॉर्ड. (Video Credit: ETV Bharat) 1 वर्ष में 75 उत्पाद GI Tag के लिए नामित: डॉ. रजनीकांत बताते हैं, कि पहली बार भारत में एक साल में कुल 75 उत्पाद GI Tag के लिए फाइल किए गए है. इसमें सूरत के डायमंड से लेकर बनारस का नाव क्राफ्ट तक शामिल है. उन्होंने बताया कि, सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक 1 साल में देश के अलग-अलग हिस्सों से 75 उत्पादों का GI Tag के लिए आवेदन किया गया है. इसके साथ ही काशी क्षेत्र में अब कुल 34 जीआई उत्पाद हो जाएंगे. क्या है बनारस के नावों की खासियत: डॉ. रजनीकांत ने बताया कि बनारस में 7 तरीके के नाव बनते हैं. इसमें डोंगी सबसे छोटी नाव होती है. अब इसी डोंगी की तस्वीर छोटे नाव के रूप में गंगा घाट की शोभा के साथ वुड क्राफ्ट की कारीगरी में नजर आएगी. यहां आने वाले पर्यटक अपनी यादों में संजोकर ले जा सकेंगे. बनारस के नाव क्राफ्ट को मिलेगा GI Tag. (Photo Credit: ETV Bharat) बनारस की गलियों में लौंगलता की सुंगध: अब बनारसी लौंगलता मिठाइयों राजा बनेगा. यह ऐसी मिठाई है, जिसे बनारस आने वाला व्यक्ति जरूर चखना चाहता है. आप बनारस में कहीं भी जाएं, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, गोदौलिया चौराहा हो, बीएचयू-लंका चौराहा हो, आपको समोसा और कचौड़ी के साथ लौंगलता जरूर मिल जाएगा. आसपास के जिलों में भी लौंगलता मिठाई की दुकान पर सजा मिलता है. पीएम मोदी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं. मिठाई दुकानदार दिनेश यादव ने बताया कि लौंगलता को धीमी आंच पर देर तक पकाया जाता है. इसमें खोया, इलायची और खड़ी लौंग डाली जाती है. इसे पकाने के बाद 5 मिनट के लिए चासनी में छोड़ा जाता है. चासनी गरम होती है और इसके बाद लौंगलता सुर्ख लाल रंग का हो जाता है. मैदे में खोया लपेटकर बनने वाली यह मिठाई लोगों को खूब पसंद आती है.

Last Updated : September 19, 2025 at 8:12 AM IST