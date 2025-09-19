ETV Bharat / state

देश में पहली बार GI Tag का विश्व रिकॉर्ड; 77 प्रोडक्ट्स के साथ यूपी नंबर वन, दुनिया चखेगी बनारस की खास मिठाई का स्वाद

जीआई मैन पद्मश्री डॉ. रजनीकांत ने बताया, इस साल पूरे देश से 75 उत्पाद GI Tag के लिए नामित हैं. इसमें बनारस के 2 उत्पाद.

दुनिया चखेगी बनारस की इस खास मिठाई का स्वाद.
दुनिया चखेगी बनारस की इस खास मिठाई का स्वाद. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:05 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 8:12 AM IST

वाराणसी: काशी अपने घाटों की सुंदरता, नौका विहार और स्वाद के लिए भी पूरी दुनिया में जानी जाती है. अब बनारस के नाव क्राफ्ट और प्रसिद्ध मिठाई लौंगलता को वैश्विक पहचान मिलने जा रही है. बनारस की नाव और लौंगलता को GI Tag के लिए नामित किया गया है. इतना ही नहीं एक वर्ष में देश भर के कुल 75 उत्पादों को GI Tag की सूची में शामिल करने का विश्व रिकॉर्ड भी पहली बार बना है. इसमें काशी के 2 उत्पाद शामिल हैं.

जीआई मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री डॉ. रजनीकांत बताते हैं, कि बनारस में नाव बनाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है. यहां डोंगा से लेकर बजड़ा तक 7 प्रकार की नावें बनती हैं. यह विशेष तरह की कला शिल्प है, जिसे GI Tag के लिए नामित किया गया है. बनारस के नाव क्राफ्ट को छोटे स्वरूप में तैयार किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले पर्यटक इसे यादों के रूप में से अपने साथ ले जा सकें. इतना ही नहीं बनारस के स्वाद को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए यहां की मिठाइयों के राजा लौंगलता को भी शामिल किया गया है. बनारस की तिरंगा बर्फी, लाल पेड़ा के बाद अब काशी के लौंगलता की भी वैश्विक पहचान बनेगी.

देश में GI Tag का बनेगा विश्व रिकॉर्ड. (Video Credit: ETV Bharat)

1 वर्ष में 75 उत्पाद GI Tag के लिए नामित: डॉ. रजनीकांत बताते हैं, कि पहली बार भारत में एक साल में कुल 75 उत्पाद GI Tag के लिए फाइल किए गए है. इसमें सूरत के डायमंड से लेकर बनारस का नाव क्राफ्ट तक शामिल है. उन्होंने बताया कि, सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक 1 साल में देश के अलग-अलग हिस्सों से 75 उत्पादों का GI Tag के लिए आवेदन किया गया है. इसके साथ ही काशी क्षेत्र में अब कुल 34 जीआई उत्पाद हो जाएंगे.

क्या है बनारस के नावों की खासियत: डॉ. रजनीकांत ने बताया कि बनारस में 7 तरीके के नाव बनते हैं. इसमें डोंगी सबसे छोटी नाव होती है. अब इसी डोंगी की तस्वीर छोटे नाव के रूप में गंगा घाट की शोभा के साथ वुड क्राफ्ट की कारीगरी में नजर आएगी. यहां आने वाले पर्यटक अपनी यादों में संजोकर ले जा सकेंगे.

बनारस के नाव क्राफ्ट को मिलेगा GI Tag.
बनारस के नाव क्राफ्ट को मिलेगा GI Tag. (Photo Credit: ETV Bharat)

बनारस की गलियों में लौंगलता की सुंगध: अब बनारसी लौंगलता मिठाइयों राजा बनेगा. यह ऐसी मिठाई है, जिसे बनारस आने वाला व्यक्ति जरूर चखना चाहता है. आप बनारस में कहीं भी जाएं, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, गोदौलिया चौराहा हो, बीएचयू-लंका चौराहा हो, आपको समोसा और कचौड़ी के साथ लौंगलता जरूर मिल जाएगा. आसपास के जिलों में भी लौंगलता मिठाई की दुकान पर सजा मिलता है. पीएम मोदी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं.

मिठाई दुकानदार दिनेश यादव ने बताया कि लौंगलता को धीमी आंच पर देर तक पकाया जाता है. इसमें खोया, इलायची और खड़ी लौंग डाली जाती है. इसे पकाने के बाद 5 मिनट के लिए चासनी में छोड़ा जाता है. चासनी गरम होती है और इसके बाद लौंगलता सुर्ख लाल रंग का हो जाता है. मैदे में खोया लपेटकर बनने वाली यह मिठाई लोगों को खूब पसंद आती है.

बनारस की खास मिठाई लौंगलता.
बनारस की खास मिठाई लौंगलता. (Photo Credit: ETV Bharat)

GI Tag में शामिल होने जा रहे 75 उत्पाद: देश के 75 उत्पादों में बनारस की नाव क्राफ्ट, लौंगलता, मिर्जापुर बजरी, रामकेडा आम शामिल है. इसके अलावा सूरत का डायमंड, पानीपत का खेस टेक्सटाइल, त्रिपुरा का चकमा वस्त्र, हिमाचल की वुड कार्विंग, नागालैंड का मौलम पाइनएप्पल, मिजोरम की दारजो चाय, जयपुरी रजाई, मेघालय का बांबू क्राफ्ट, अरुणाचल का तवांग मोनपा मास्क क्राफ्ट शामिल है.

वहीं, मणिपुरी गुड़िया, असम का काजीरंगा टेक्सटाइल, तेलंगाना का महादेवपुर टसर सिल्क, ओडिशा का मलकानगिरी बोंडा ज्वेलरी, पुष्कर का गुलकंद, त्रिपुरा का अगर का तेल, कंधमाल की वुड कार्विंग क्राफ्ट, खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, मालवा की पेंटिंग, मणिपुर की लांगफी पॉटरी और अरुणाचल शाडुकपेंग वस्त्र सहित कुल 75 उत्पाद GI Tag के लिए नामित किए गए हैं.

77 उत्पादों के साथ वर्तमान में यूपी नंबर वन: पद्मश्री डॉ. रजनीकांत बताते हैं, कि वर्तमान समय में पूरे देश में 650 से ज्यादा जीआई उत्पाद हैं. इनमें अकेले उत्तर प्रदेश के 77 उत्पाद हैं. काशी क्षेत्र के कुल 32 उत्पाद है, जिसमें बनारसी साड़ी, बनारस हैंड ब्लॉक, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, गोरखपुर का टेराकोटा, भरवा मिर्च, मेटल क्राफ्ट, स्टोन कार्विंग, पान, ठंडाई, लाल पेड़ा, जौनपुर की इमरती सहित तमाम उत्पाद हैं. इनकी पहचान आज लोकल से ग्लोबल बन चुकी है.

GI Tag उत्पादों से जुड़े काशी के 25 लाख कारीगर: डॉ. रजनीकांत बताते हैं, कि आने वाले दिनों में काशी के कुल 40 उत्पाद GI Tag वाले हो जाएंगे. अभी यहां 32 जीआई उत्पादों से करीब 20 से 25 लाख कारीगर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. इनका सालाना कारोबार 25500 करोड़ रुपए का है.

सिर्फ बनारस की बात करें तो यहां के GI Tag वाले उत्पादों की धूम है. इनमें वाराणसी ब्रोकेड, स्टोन कार्विंग, गुलाबी मीनाकारी शामिल है. विश्व का ऐसा कोई भी भाग नहीं है, जो भारत या बनारस के GI Tag उत्पाद से अछूता हो. उन्होंने बताया कि भारत के अलावा लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अब खाड़ी देशों में भी पहुंच रहे हैं. इन देशों में भारत के GI Tag उत्पादों की मांग सबसे ज्यादा है.

बनारस के ही हैं जीआई मैन डॉ. रजनीकांत: देश भर में जीआई को लेकर क्रांतिकारी शुरुआत करने वाले जीआई मैन बनारस के रहने वाले हैं. इनका नाम डॉ. रजनीकांत है. इन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में अब तक 350 से ज्यादा उत्पादों को उनकी पहचान दिलाई है. यही नहीं 150 उत्पाद अपनी पहचान पाने के लिए पाइपलाइन में हैं. डॉ. रजनीकांत ने बताया कि 2007 से वह इस मुहिम में जुड़े हुए हैं.

तब उन्होंने देखा कि भारत के ओरिजनल उत्पाद डंप पड़े हुए हैं और उनकी नकली कॉपी देश-दुनिया के बाजारों में बिक रही है. तब उन्होंने बनारसी साड़ी से अपने इस मुहिम की शुरुआत की थी. उन्होंने बताया कि बनारस से शुरू हुआ यह सफर कालापानी, अंडमान निकोबार तक पहुंच चुका है. वहां पर भी उन्होंने लगभग एक दर्जन की उत्पादों को नई पहचान दिलाई है.

