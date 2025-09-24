ETV Bharat / state

फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगेगा 'दिवाली मेला', 500 स्टॉल और स्टार परफॉर्मेंस बनेंगे खास आकर्षण

Diwali Mela in Faridabad: सूरजकुंड में दिवाली मेला लगेगा, 500 स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और सख्त सुरक्षा व्यवस्था रहेंगी मुख्य आकर्षण.

Diwali Mela in Faridabad
Diwali Mela in Faridabad (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2025 at 10:13 AM IST

फरीदाबाद: हरियाणा पर्यटन विभाग इस साल एक बार फिर सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के मैदान में 'दिवाली मेला' आयोजित करने जा रहा है. यह मेला 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. पहली बार यह आयोजन 2023 में हुआ था, लेकिन 2024 में यह किसी कारण नहीं हो सका. इस बार यह मेला 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्वदेशी मेला' थीम पर आधारित होगा. आयोजन स्थल की सफाई और सजावट का काम लगभग पूरा हो चुका है. मिट्टी और गोबर से स्टॉलों को सुंदर रूप दिया गया है. अब केवल लाइटिंग का कार्य बाकी है.

500 स्टॉल, हर दिन अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम: पर्यटन निगम के एजीएम हरविंदर यादव ने जानकारी दी कि "मेले में लगभग 500 स्टॉल लगाए जाएंगे. इनमें देशभर के हस्तशिल्प उत्पाद, स्वदेशी सामान, पारंपरिक परिधान, फूड स्टॉल और सजावटी वस्तुएं प्रमुख आकर्षण होंगी. साथ ही, हर दिन अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. एंट्री फीस इस बार 100 रुपये तय की गई है, जो पहले 30 रुपये थी. मेले में दीयों और लाइटों से सजावट की जाएगी ताकि त्योहार का माहौल जीवंत हो सके."

फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगेगा 'दिवाली मेला', देखें रिपोर्ट

हर दिन खास परफॉर्मेंस: 2 अक्टूबर को प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना मीनू ठाकुर के नृत्य से मेले की शुरुआत होगी. 3 अक्टूबर को एनजीएफ कॉलेज, पलवल के युवा फैशन डिजाइनर अपने कलेक्शन पेश करेंगे. 4 अक्टूबर को पंजाबी सिंगर दिपेश राय प्रस्तुति देंगे, जबकि 5 अक्टूबर को इंडियन आइडल फेम सलमान अली की आवाज़ गूंजेगी. 6 अक्टूबर को हिमाचल पुलिस बैंड पहाड़ी धुनों से समां बांधेगा और 7 अक्टूबर को रंगारंग समापन समारोह होगा. यह आयोजन कलाकारों और युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन मंच बनेगा.

Diwali Mela in Faridabad
क्राफ्ट मेले के मैदान को सजाया जा रहा
Diwali Mela in Faridabad
500 स्टॉल किए जा रहे तैयार
Diwali Mela in Faridabad
मेला 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्वदेशी मेला' थीम पर आधारित होगा

ऑनलाइन बुकिंग और विद्यार्थियों को मिलेगी छूट: इस बार स्टॉल बुकिंग और टिकट बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एक विशेष QR कोड जारी किया है. दर्शक इसे स्कैन कर आसानी से बुकिंग कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए 50% की छूट दी जाएगी, जिससे अधिक से अधिक युवा इस मेले से जुड़ें और स्वदेशी संस्कृति को जान सकें. यह कदम छात्रों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है.

Diwali Mela in Faridabad
केवल लाइटिंग का कार्य बाकी
Diwali Mela in Faridabad
मिट्टी और गोबर से स्टॉलों को सुंदर रूप दिया गया है
Diwali Mela in Faridabad
ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: दिवाली मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है. पुलिस के साथ-साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी मेले में मौजूद रहेगी. पूरे मेला परिसर में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. मेले को सुरक्षित, स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग और पुलिस मिलकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं. अब देखना होगा कि यह मेला इस बार कितनी सफलता हासिल करता है.

