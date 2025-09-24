ETV Bharat / state

फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगेगा 'दिवाली मेला', 500 स्टॉल और स्टार परफॉर्मेंस बनेंगे खास आकर्षण

फरीदाबाद: हरियाणा पर्यटन विभाग इस साल एक बार फिर सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के मैदान में 'दिवाली मेला' आयोजित करने जा रहा है. यह मेला 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. पहली बार यह आयोजन 2023 में हुआ था, लेकिन 2024 में यह किसी कारण नहीं हो सका. इस बार यह मेला 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्वदेशी मेला' थीम पर आधारित होगा. आयोजन स्थल की सफाई और सजावट का काम लगभग पूरा हो चुका है. मिट्टी और गोबर से स्टॉलों को सुंदर रूप दिया गया है. अब केवल लाइटिंग का कार्य बाकी है.

500 स्टॉल, हर दिन अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम: पर्यटन निगम के एजीएम हरविंदर यादव ने जानकारी दी कि "मेले में लगभग 500 स्टॉल लगाए जाएंगे. इनमें देशभर के हस्तशिल्प उत्पाद, स्वदेशी सामान, पारंपरिक परिधान, फूड स्टॉल और सजावटी वस्तुएं प्रमुख आकर्षण होंगी. साथ ही, हर दिन अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. एंट्री फीस इस बार 100 रुपये तय की गई है, जो पहले 30 रुपये थी. मेले में दीयों और लाइटों से सजावट की जाएगी ताकि त्योहार का माहौल जीवंत हो सके."

फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगेगा 'दिवाली मेला', देखें रिपोर्ट (Etv Bharat)

हर दिन खास परफॉर्मेंस: 2 अक्टूबर को प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना मीनू ठाकुर के नृत्य से मेले की शुरुआत होगी. 3 अक्टूबर को एनजीएफ कॉलेज, पलवल के युवा फैशन डिजाइनर अपने कलेक्शन पेश करेंगे. 4 अक्टूबर को पंजाबी सिंगर दिपेश राय प्रस्तुति देंगे, जबकि 5 अक्टूबर को इंडियन आइडल फेम सलमान अली की आवाज़ गूंजेगी. 6 अक्टूबर को हिमाचल पुलिस बैंड पहाड़ी धुनों से समां बांधेगा और 7 अक्टूबर को रंगारंग समापन समारोह होगा. यह आयोजन कलाकारों और युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन मंच बनेगा.